Pernambucano Rafael Câmara será titular da Haas nos GPs de São Paulo e Las Vegas da Fórmula 1

Piloto de 21 anos antecipará estreia e terá primeira experiência como titular justamente em Interlagos

Rafael Câmara, novo piloto da Haas (Reprodução/Haas)

Pernambuco estará representado no grid da Fórmula 1 antes mesmo do previsto. O recifense Rafael Câmara, de 21 anos, foi escolhido pela Haas para disputar os GPs de São Paulo e de Las Vegas nas próximas etapas da temporada 2026. A informação foi divulgada pelo ge nesta terça-feira (3).

Contratado pela equipe norte-americana para integrar o grid a partir de 2027, o piloto terá a oportunidade de fazer suas primeiras corridas como titular ainda neste ano. A mudança acontece após a saída do francês Esteban Ocon, que não seguirá na escuderia.

A estreia do recifense está prevista para o próximo domingo (8), às 14h, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Assim, Câmara poderá iniciar sua trajetória na principal categoria do automobilismo mundial diante do público brasileiro.

Câmara terá duas oportunidades na temporada 2026

A participação de Rafael Câmara na reta final do campeonato será limitada a duas provas. O pernambucano também estará no GP de Las Vegas, mas não deverá participar das etapas do Catar e de Abu Dhabi.

O motivo é o conflito de datas com o calendário da Fórmula 2 (F2), categoria na qual o brasileiro está na disputa pelo título. Atualmente, Câmara lidera a classificação e representa a equipe Invicta Racing.

Com a ausência do recifense nas últimas corridas, a expectativa é que o japonês Ryo Hirakawa volte a ocupar o cockpit da Haas no encerramento da temporada, caso as provas sejam mantidas no calendário.

Em sua temporada de estreia na Fórmula 2, Câmara lidera o campeonato com 207 pontos e, apesar da vaga garantida, ainda busca conquistar o título como estreante.

Pelo calendário oficial da F2, ainda estão previstas as etapas do Catar e de Abu Dhabi. No entanto, as preocupações relacionadas à instabilidade no Oriente Médio, que provocaram o cancelamento de duas etapas da Fórmula 1 no início da temporada, geram incerteza sobre a realização das provas.

Em caso de cancelamento das etapas, a temporada será encerrada com o resultado de Baku, mantendo Rafael Câmara na liderança da classificação. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de cancelamento.

Vaga na Haas

As especulações sobre a promoção de Câmara ganharam força, especialmente após os testes realizados pelo brasileiro com a Haas no circuito de Portimão, em Portugal, no fim de agosto.

A Haas realizou testes com alguns dos candidatos à vaga, utilizando carros de temporadas anteriores. A contratação de Rafael pela equipe foi anunciada no dia 15 de outubro pela própria Haas, por meio das redes sociais.

Em 2027, o pernambucano utilizará o número 50 e terá como companheiro o jovem britânico Oliver Bearman, também de 21 anos, que está na Haas desde 2025.

Com a subida de Rafael Câmara, o Brasil voltará a contar com dois representantes no grid da Fórmula 1. O pernambucano se juntará a Gabriel Bortoleto, da Audi. A última vez que o país teve dois pilotos na categoria durante a mesma temporada foi em 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram o campeonato.