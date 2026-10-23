F1: Rafael Câmara pilotará Ferrari durante primeiro treino livre de Interlagos, diz comentarista

Até o momento, a participação do brasileiro não foi confirmada oficialmente pela Ferrari ou pela Haas, equipe pela qual Câmara disputará a temporada de 2027 da F1

pernambucano Rafael Câmara, novo piloto da Haas (Reprodução/Redes Sociais)

O pernambucano Rafael Câmara, de 21 anos, pilotará a Ferrari de Charles Leclerc durante o treino livre 1 (TL1) do Grande Premio de São Paulo, em Interlagos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (23) pelo o ex-piloto e comentarista Luciano Burti durante a transmissão do primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos.

Até o momento, a participação do brasileiro não foi confirmada oficialmente pela Ferrari ou pela Haas, equipe pela qual Câmara disputará a temporada de 2027 da F1. Caso a participação aconteça, Câmara se tornará o primeiro brasileiro a pilotar um carro da escuderia italiana desde 2013, quando Felipe Massa ainda defendia a equipe.

A possibilidade de participar de uma sessão de treinos livres ainda em 2026 já havia sido mencionada por Câmara após o anúncio de sua contratação pela Haas. Em coletiva de imprensa, o piloto revelou a expectativa de ter uma oportunidade na pista antes de sua estreia oficial na categoria.

A participação do recifense também estaria relacionada ao regulamento da categoria, que exige que as equipes disponibilizem seus carros para pilotos novatos em sessões de treino livre. Cada equipe deve cumprir quatro participações ao longo da temporada, com cada um dos pilotos titulares cedendo seu lugar em duas sessões de TL1.

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Vaga na Haas

As especulações sobre a promoção de Câmara ganharam força, especialmente após os testes realizados pelo brasileiro com a Haas no circuito de Portimão, em Portugal, no fim de agosto.

A Haas realizou testes com alguns dos candidatos à vaga, utilizando carros de temporadas anteriores. A contratação de Rafael pela equipe foi anunciada no dia 15 de outubro pela própria Haas, por meio das redes sociais.

Em 2027, o pernambucano utilizará o número 50 e terá como companheiro o jovem britânico Oliver Bearman, também de 21 anos, que está na Haas desde 2025.

Com a subida de Rafael Câmara, o Brasil voltará a contar com dois representantes no grid da Fórmula 1. O pernambucano se juntará a Gabriel Bortoleto, da Audi. A última vez que o país teve dois pilotos na categoria durante a mesma temporada foi em 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram o campeonato.