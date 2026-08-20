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Automobilismo
FÓRMULA 2

Piloto pernambucano Rafael Câmara comenta teste com carro de F1 da Ferrari: ‘Outro mundo’

Destaque na Fórmula 2, jovem de 21 anos vem sendo cotado para atuar na principal categoria do automobilismo em 2027.

Ivan Mota

Publicado: 20/08/2026 às 13:04

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Piloto Rafael Câmara/Reprodução/Ferrari Driver Academy

Piloto Rafael Câmara (Reprodução/Ferrari Driver Academy)

Uma das principais revelações do automobilismo, o pernambucano Rafael Câmara, destaque da Fórmula 2, falou sobre a oportunidade de dirigir um carro de Fórmula 1 da Ferrari.

Em entrevista ao podcast Na Ponta dos Dedos, o piloto de 21 anos, que faz parte da Academia de Jovens da Ferrari, se mostrou muito feliz com a chance.

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“Foi muito prazeroso. Era quase outro esporte. É outra categoria, outro mundo. Foi uma coisa muito boa entender como funciona e ter a oportunidade de andar no carro de Fórmula 1”, disse.

Atual terceiro colocado na Fórmula 2, Câmara também destacou que a experiência pode ajudá-lo em sua categoria.

“É um carro que não é fácil, mas foram bem positivos os treinos, até para aplicar na Fórmula 2. Espero ter mais chances”, revelou.

Cotado para a Fórmula 1 de 2027

O pernambucano pode se tornar mais um brasileiro na Fórmula 1 já na próxima temporada, sendo cotado pela Haas e pela Cadillac.

Porém, o piloto garantiu foco em sua competição atual, na qual, pela Invicta Racing, está a 22 pontos da liderança.

“No momento, foco bastante na Fórmula 2. Se você não entregar o resultado, toda a chance que podia ter, você não vai ter a oportunidade”, declarou.

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