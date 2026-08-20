Piloto holandês Max Verstappen renova com a Red Bull até 2030

Max Verstappen, Red Bull Racing (Jim WATSON / AFP)

O piloto holandês de Fórmula 1 Max Verstappen, quatro vezes campeão mundial, renovou nesta quinta-feira seu contrato com a equipe Oracle Red Bull Racing pelas próximas quatro temporadas, até 2030, quando completará 15 temporadas na equipe.

"A Oracle Red Bull Racing tem imenso orgulho em confirmar que Max Verstappen permanecerá na equipe até o final da temporada de Fórmula 1 de 2030, prolongando assim uma das parcerias mais bem-sucedidas e marcantes da história da F1", anunciou a equipe em um comunicado.

"Mad Max", tetracampeão mundial de F1, ingressou no Programa Júnior da Red Bull em 2014 e estreou pela equipe na quinta corrida do Campeonato Mundial de 2016, conquistando uma vitória em seu primeiro Grande Prêmio. "Ele é uma peça fundamental da história, da identidade e do sucesso da Red Bull", destacou a equipe.

Verstappen e a Red Bull conquistaram quatro campeonatos mundiais de pilotos, dois campeonatos mundiais de construtores e 71 vitórias em Grandes Prêmios. Agora, com o novo contrato para as próximas quatro temporadas, o holandês de 28 anos completará 15 temporadas ao volante de um Red Bull. "É uma poderosa demonstração de confiança mútua e ambição, e uma decisão conjunta para construir o futuro juntos", dizia o comunicado.

Laurent Mekies, diretor executivo e chefe de equipe, demonstrou orgulho por continuar contando com "o melhor piloto do grid". "É uma notícia fantástica para todos na Red Bull, bem como para a F1 e o automobilismo como um todo", comemorou.

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"Pouquíssimas parcerias no esporte alcançam o que Max e esta equipe conseguiram. Desde o início, ele personificou tudo o que torna a Red Bull especial: competitividade sem concessões, determinação implacável e a coragem de desafiar as convenções. Seu impacto em nossa equipe e na trajetória da Red Bull no mundo do automobilismo foi transformador e foi fundamental para tudo o que conquistamos juntos", acrescentou.

Essa renovação reflete uma relação baseada na "confiança forjada ao longo de muitos anos" e na confiança que o piloto deposita na equipe, em sua "cultura" e em sua "visão de futuro". "Forjada por meio de sucessos que nos levaram a conquistar campeonatos, batalhas intensas e momentos difíceis, essa relação só se fortaleceu, tornando-se uma das maiores histórias de sucesso da F1", acrescentou.

"Ainda há mais corridas para vencer, mais marcos a alcançar e mais história a ser escrita. Juntos, continuamos elevando o padrão com a mesma determinação que nos levou ao topo deste esporte e com uma fé ainda maior no que podemos alcançar. Muitas coisas mudarão à medida que avançarmos, mas nossa ambição continua a mesma: unidos por um mesmo rumo, uma mesma visão, uma mesma equipe", completou.

Já Verstappen, às vésperas do GP da Holanda, mostrou-se "muito feliz" com a renovação do contrato. "Contamos com a melhor equipe e estou ansioso para continuar trabalhando ao lado de todos para voltarmos ao topo. Esse continua sendo o objetivo definitivo pelo qual todos temos trabalhado e que continuaremos buscando. Quero agradecer à Red Bull, ao Laurent e a todos da Red Bull pela confiança que depositaram em mim", disse ele.

"Sempre disse isso: a equipe é como uma segunda família para mim e me sinto em casa. Cheguei à equipe com a esperança de poder vencer corridas. O que conquistamos juntos tem sido simplesmente maravilhoso; compartilhamos muitos momentos incríveis e conquistamos quatro campeonatos mundiais. Continuar essa jornada com a mesma equipe com a qual estive durante toda a minha carreira é realmente especial e algo que sempre quis fazer", afirmou.

Além disso, ele destacou o trabalho "fantástico" com Mekies. "Vejo que ele tem uma visão clara para a equipe. Todos em Milton Keynes acreditam no que estamos construindo e estou ansioso pelo próximo capítulo, lutando por mais vitórias e disputando os campeonatos enquanto continuamos a moldar o futuro desta equipe", comentou.

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