Pernambucano Rafael Câmara será piloto da Haas em 2027, afirma jornalista

Rafa Câmara pode formar dupla com Oliver Bearman; grid voltaria a ter dois brasileiros após mais de uma década

Piloto pernambucano, Rafael Câmara (Divulgação/F2 )

O pernambucano Rafael Câmara pode estar muito próximo de disputar a Fórmula 1. Segundo o jornalista italiano Alessio Auriemma, do portal Rossomotori.it, o piloto recifense será promovido à equipe Haas para a temporada de 2027. Caso a informação seja confirmada, Câmara fará dupla com o britânico Oliver Bearman e recolocará Pernambuco no principal palco do automobilismo mundial.

A publicação afirma que o brasileiro venceu a disputa pela vaga contra o japonês Yuki Tsunoda. Na configuração projetada, Esteban Ocon seria o nome mais cotado para deixar a equipe, enquanto Bearman permaneceria como titular.

A possível promoção também representa um marco para o automobilismo brasileiro. Se confirmada, a Fórmula 1 voltará a contar com dois pilotos do país no grid pela primeira vez desde 2016. Rafael Câmara se juntaria a Gabriel Bortoleto.

Trajetória começou em Pernambuco

Natural do Recife, Rafael Câmara iniciou sua carreira no kart em 2011, disputando o Campeonato Pernambucano. Desde cedo, o piloto demonstrou talento acima da média, acumulando resultados expressivos em competições nacionais até alcançar o cenário internacional.

O primeiro grande desafio fora do Brasil veio em 2014, quando disputou a Florida Winter Tour, nos Estados Unidos. A consolidação internacional aconteceu em 2019, ao conquistar o vice-campeonato mundial de kart na categoria OK Júnior, uma das principais classes para jovens pilotos entre 11 e 15 anos.

O auge da carreira no kart ocorreu em 2021. Na temporada de despedida da modalidade, Rafael conquistou a WSK Champions Cup e a WSK Super Master Series, ambas na Itália, além do Champions of the Future, disputado na Espanha. O desempenho chamou a atenção da Ferrari, que o anunciou naquele mesmo ano como integrante da Ferrari Driver Academy ao lado de Oliver Bearman.

Desde então, Câmara passou a ser apontado como uma das principais promessas do automobilismo brasileiro.