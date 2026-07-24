Rafa Câmara faz segundo melhor tempo e larga na primeira fila do GP da Hungria de F2

Além do bom desempenho nos treinos desta sexta-feira (24), Rafa ainda viu os seus principais concorrentes ao título ficarem na sétima e na nona colocações

O pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais )

O piloto pernambucano Rafael Câmara conquistou, nos treinos desta sexta-feira (24), a segunda colocação do grid de largada para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 2, que acontece no próximo domingo.

Rafa Câmara fez o segundo melhor tempo dos treinos realizados na pista de Hungaroring, apenas 0s117 atrás de Kush Maini, que conquistou a pole position com o tempo de 01min28s896.

Além de garantir vaga na primeira fila da largada do GP da Hungria, Rafa viu seus concorrentes diretos ao título não terem bons desempenhos no circuito.

O líder da temporada, o búlgaro Nikola Tsolov ficou com a sétima posição no grid, enquanto que o italiano Gabriele Mini, vice-líder, conseguiu apenas com a nona colocação.

O pernambucano vem de vitória no GP da Bélgica, reduzindo a diferença para os dois primeiros.

Confira a classificação do mundial de pilotos da F2:

Nikola Tsolov (Campos Racing): 161 pontos



Gabriele Mini (MP Motosport): 134 pontos



Rafael Câmara (Invicta Racing): 125 pontos

