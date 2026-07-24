Rafa Câmara faz segundo melhor tempo e larga na primeira fila do GP da Hungria de F2
Além do bom desempenho nos treinos desta sexta-feira (24), Rafa ainda viu os seus principais concorrentes ao título ficarem na sétima e na nona colocações
Publicado: 24/07/2026 às 12:58
O pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais )
O piloto pernambucano Rafael Câmara conquistou, nos treinos desta sexta-feira (24), a segunda colocação do grid de largada para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 2, que acontece no próximo domingo.
Rafa Câmara fez o segundo melhor tempo dos treinos realizados na pista de Hungaroring, apenas 0s117 atrás de Kush Maini, que conquistou a pole position com o tempo de 01min28s896.
Além de garantir vaga na primeira fila da largada do GP da Hungria, Rafa viu seus concorrentes diretos ao título não terem bons desempenhos no circuito.
O líder da temporada, o búlgaro Nikola Tsolov ficou com a sétima posição no grid, enquanto que o italiano Gabriele Mini, vice-líder, conseguiu apenas com a nona colocação.
O pernambucano vem de vitória no GP da Bélgica, reduzindo a diferença para os dois primeiros.
Confira a classificação do mundial de pilotos da F2:
Nikola Tsolov (Campos Racing): 161 pontos
Gabriele Mini (MP Motosport): 134 pontos
Rafael Câmara (Invicta Racing): 125 pontos