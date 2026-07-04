Kimi Antonelli faz a pole position do GP da Grã-Bretanha de F1
A jovem estrela da Mercedes superou as Ferrari do monegasco Charles Leclerc, que ficou em segundo, e do britânico Lewis Hamilton, terceiro
Publicado: 04/07/2026 às 13:26
Kimi Antonelli, piloto da Mercedes (Divulgação/Mercedes)
O italiano Kimi Antonelli, líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, após dominar a sessão de classificação disputada neste sábado (4), no circuito de Silverstone, horas depois de vencer também a corrida sprint.
Foi, portanto, um dia perfeito para o piloto de 19 anos, que agora soma cinco poles em nove etapas nesta temporada.
A jovem estrela da Mercedes superou as Ferrari do monegasco Charles Leclerc, que ficou em segundo, e do britânico Lewis Hamilton, terceiro.
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