Rafael Câmara conquista pole position para a corrida principal do GP da Grã-Bretanha
Com o tempo de 01min39s690, o brasileiro da Invicta Racing conquistou também os 2 pontos que a primeira posição na classificação rende aos pilotos.
Publicado: 03/07/2026 às 12:30
O pernambucano Rafael Câmara garantiu sua 3° pole position na Fórmula 2 (Reprodução/Redes Sociais )
O pernambucano Rafael Câmara garantiu, nesta sexta-feira (3), sua 3ª pole position na Fórmula 2 (F2) e vai largar da primeira colocação na corrida principal da etapa de Silverstone neste domingo.
Com a pole na sétima etapa da temporada, Câmara se tornou o primeiro brasileiro da F2 a se classificar para largar da pole no Circuito de Silverstone desde o agora piloto de Fórmula E Felipe Drugovich, em 2020.
Marcando o tempo de 01min39s690, o brasileiro da Invicta Racing conquistou também os 2 pontos que a primeira posição na classificação rende aos pilotos.
Para a prova sprint, disputada neste sábado (6), Câmara largará da décima colocação, conforme a inversão do grid entre os dez primeiros.
O outro brasileiro do grid, Emmo Fittipaldi, da AIX Racing, terminou na 21ª colocação no grid geral.
Câmara ocupa o terceiro lugar no campeonato com 82 pontos, contra 108 de Gabriele Mini (Prema) e 106 do búlgaro Nikola Tsolov. Emmo Fittipaldi ocupa a 19ª posição no campeonato, com quatro pontos.
Horários do GP da Grã-Bretanha da F2
Corrida Sprint - sábado (4): 09h45 (de Brasília)
Grande Prêmio da Grã-Bretanha de F2 - domingo (5): 07h15 (de Brasília)
Onde assistir as corridas da F2
A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1 no streaming.