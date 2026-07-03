Lewis Hamilton conquista a pole da sprint do GP da Grã-Bretanha; veja grid

Hamilton faz pole da corrida sprint do GP da Grã-Bretanha ( PETER POWELL / POOL / AFP)

Lewis Hamilton conquistou a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. O piloto registrou o tempo de 1m28s376 na sessão classificatória desta sexta-feira (3) e garantiu a primeira colocação por uma diferença mínima de apenas 11 milésimos.

A disputa foi intensa até os instantes finais. Restando três minutos para o encerramento do SQ3, as equipes liberaram praticamente todos os pilotos ao mesmo tempo para as voltas decisivas. Oscar Piastri foi o primeiro a abrir volta rápida, enquanto George Russell foi o último a cruzar a linha.

A classificação sprint segue um formato semelhante ao da classificação tradicional, mas com algumas diferenças. O SQ1 teve duração de 12 minutos, com eliminação dos seis últimos colocados e uso obrigatório de pneus médios. No SQ2, também com pneus médios, outros seis pilotos foram eliminados após 10 minutos de sessão. Já o SQ3, com oito minutos de duração, definiu a pole position com o uso obrigatório de pneus macios.

Entre os eliminados no SQ1 ficaram Oliver Bearman (17º), Esteban Ocon (18º), Sergio Pérez (19º), Valtteri Bottas (20º), Fernando Alonso (21º) e Lance Stroll (22º).

No SQ2, foram eliminados Pierre Gasly (11º), Gabriel Bortoleto (12º), Nico Hulkenberg (13º), Franco Colapinto (14º), Carlos Sainz (15º) e Alexander Albon (16º).

Com o resultado, Hamilton larga na frente na corrida sprint em Silverstone, em busca de mais um bom desempenho na sua corrida em casa.

Hamilton conseguiu sua primeira vitória com a equipe Ferrari no GP de Barcelona quando o heptacampeão, que largou em segundo, terminou à frente de seus compatriotas George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), enquanto o líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) abandonou a prova a cinco voltas do final.

O britânico da Ferrari está em 3° lugar no campeonato de pilotos com 125 pontos. Kimi Antonelli está na liderança com 171 pontos seguido do companheiro de equipe George Russell com 131.

Horários do GP da Grã-Bretanha da F1

Corrida Sprint - sábado (4): 8h (de Brasília)

Classificação - sábado (4): 12h (de Brasília)

Grande Prêmio da Grã-Bretanha de F1 - domingo (5): 11h (de Brasília)

Onde assistir as corridas da F1

O Grande Prêmio da Grã-Bretanha só terá transmissão na televisão aberta no domingo de corrida. As demais etapas do fim de semana serão exibidas na íntegra pelo SporTV, na TV fechada, e também pela plataforma F1 TV, no streaming, que fará a cobertura completa do fim de semana.



