O feriado americano de 4 de julho cai no sábado, dia da classificação, no circuito de Silverstone, onde a Cadillac disputa sua primeira corrida.

Cadillac apresenta pintura comemorativa da independência dos EUA para o GP de Silverstone (Divulgação)

A Cadillac se juntou a equipes como McLaren e Williams ao apresentar, nesta quarta-feira (1), uma pintura especial para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 (F1), que será disputado neste fim de semana em Silverstone, na Inglaterra.

A escuderia norte-americana optou por um design em vermelho, branco e azul, em referência direta à bandeira dos Estados Unidos. O visual inclui elementos icônicos como estrelas e listras, reforçando a identidade nacional da equipe.

A escolha também dialoga com o calendário, já que a etapa acontece durante as celebrações do 4 de julho, data que marca o 250º aniversário da independência das Treze Colônias que formaram os Estados Unidos em relação à Grã-Bretanha. O feriado americano cai no sábado, dia da classificação, no circuito de Silverstone, onde a Cadillac disputa sua primeira corrida.

Além dos carros, o esquema visual será aplicado nos capacetes dos pilotos, nos uniformes da equipe e na decoração dos boxes ao longo do fim de semana.

"O fim de semana do 4 de julho é um momento para demonstrarmos nosso orgulho contínuo em representar os Estados Unidos no cenário global da F1", afirmou Dan Towriss, CEO da equipe.

Estreante na categoria, a equipe vive uma primeira temporada difícil e ocupa a última posição no Mundial de Construtores, ainda sem pontos conquistados.