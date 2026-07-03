GP da Grã-Bretanha agita Silverstone com disputa entre pilotos britânicos na F1

George Russell, piloto da Mercedes (Andrej ISAKOVIC / AFP)

Os protagonistas da Fórmula 1 vão competir "em casa" de sexta-feira a domingo no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, país que tem cinco pilotos no padoque, entre eles campeões mundiais como Lewis Hamilton e Lando Norris, além de nove equipes com sedes nos arredores de Londres.

Depois do último fim de semana na Áustria, a enorme logística da F1 viajou diretamente para Silverstone, que fica 100 quilômetros ao norte da capital britânica, onde no dia 13 de maio de 1950 aconteceu o primeiro GP da categoria.

A Grã-Bretanha não é um país qualquer para este esporte: a paixão pela F1 é gigantesca e de lá saíram dezenas de campeões na história do automobilismo.

Com exceção da Audi e da Ferrari, as outras nove equipes, incluindo as estrangeiras, têm suas sedes, centros de pesquisa e oficinas em uma área do noroeste de Londres conhecida como "Motorsport Valley".

É o caso da alemã Mercedes, da francesa Alpine e da austríaca Red Bull.

"Silverstone é, de certa forma, uma corrida em casa", enfatizou Toto Wolff, chefe da Mercedes, cuja equipe possui instalações em Brackley, a cerca de doze quilômetros do circuito.

Entre os cinco pilotos britânicos, Hamilton é, sem dúvida, o mais amado e popular entre os locais.

"É um privilégio para nós, britânicos, representar o país durante [o torneio de tênis de] Wimbledon e da Copa do Mundo, onde a Inglaterra venceu ontem [quarta-feira, contra a República Democrática do Congo, na fase de 16-avos de final]", declarou Hamilton, heptacampeão mundial e nove vezes vencedor em Silverstone desde 2008.

- "Competição animal" -

O veterano piloto de 41 anos, contratado pela Ferrari no ano passado e que venceu o GP de Barcelona-Catalunha em meados de junho, se mostrou cauteloso em sua entrevista coletiva nesta quinta-feira (2), após a equipe italiana não ter correspondido às expectativas na Áustria.

Hamilton afirmou que se sentiu "impulsionado pela energia extraordinária dos fãs britânicos" e esperava ver "muitos bonés vermelhos", referindo-se à cor da Ferrari.

Tudo isso durante um fim de semana festivo em Silverstone, com eventos paralelos incluindo uma corrida de karts de Lego e um show do DJ francês David Guetta.

Na pista, o homem a ser batido na luta pela pole position parece ser o também britânico George Russell (Mercedes), que na Áustria conquistou sua segunda vitória na temporada e busca seu primeiro título mundial.

"É uma competição animal", disse Russell, que quer desafiar seu companheiro de Mercedes, o jovem italiano Kimi Antonelli, líder do Mundial com uma vantagem de 40 pontos.

Mas não pode haver descuidos em relação aos demais concorrentes nessa batalha direta entre ambos, porque "a competição é muito acirrada e o domínio muda constantemente", alertou o chefe da equipe alemã, Toto Wolff.

- Nova geração britânica -

Outro britânico, Lando Norris (McLaren), atual campeão mundial, também está empolgado com a ideia de correr em casa, mas suas chances de repetir a vitória de 2025 parecem pequenas.

A nova geração de pilotos britânicos também foi protagonista no padoque nesta quinta-feira.

"Eu me sinto um pouco mais popular do que o normal", brincou Oliver Bearman (21 anos), lembrando que sua equipe, a americana Haas, tem sua base operacional em Banbury, entre Londres e Oxford.

Seu compatriota Arvid Lindblad (18 anos), da Racing Bulls, disse que está realizando "um sonho" ao correr diante de tantas bandeiras da Union Jack e por uma equipe sediada em Milton Keynes, também ao noroeste de Londres.

Silverstone, no entanto, parece menos adaptada à nova Fórmula 1 e à gestão da energia elétrica gerada pelo motor híbrido, devido às limitadas oportunidades de frenagem brusca e, consequentemente, de recarga das baterias.

Tal cenário levou o experiente espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) a temer uma corrida "bastante triste".



--- Programação do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 (horário de Brasília):



- Sexta-feira:

08h30-09h30: Treino livre

12h30-13h14: Classificação sprint



- Sábado:

08h00: Corrida sprint (17 voltas)

12h00-13h00: Classificação



- Domingo:

11h00: Corrida (52 voltas)



--- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2026 antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha:



. Campeonato de pilotos:

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 171 pts

2. George Russell (GBR/Mercedes) 131

3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 125

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 80

5. Lando Norris (GBR/McLaren) 79

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 79

7. Max Verstappen (HOL/Red Bull Racing) 73

8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull Racing) 42

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 41

10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) 30

11. Oliver Bearman (GBR/Haas F1 Team) 18

12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 16

13. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) 14

14. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6

15. Alexander Albon (TAI/Williams) 5

16. Esteban Ocon (FRA/Haas F1 Team) 3

17. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 2

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 1

19. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 0

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 0

21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 0

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 0



.Campeonato de construtores:

1. Mercedes 302 pts

2. Ferrari 204 pts

3. McLaren-Mercedes 159

4. Red Bull Racing 115

5. Alpine-Mercedes 57

6. Racing Bulls-Red Bull 44

7. Haas-Ferrari 21

8. Williams-Mercedes 11

9. Audi 2

10. Aston Martin-Honda 1

11. Cadillac-Ferrari 0