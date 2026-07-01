Com detalhes em vermelho, branco e azul aplicados no bico e nas laterais do chassi do FW48, o novo visual traz referências diretas a bandeira do Reino Unido

Williams terá pintura especial para sua corrida em casa no GP de Silverstone (Divulgação/Williams)

A Williams apresentou, na última segunda-feira (29), um design especial para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 (F1), que será disputado neste fim de semana em Silverstone, na Inglaterra. A pintura exclusiva celebra a corrida em casa da equipe e reforça suas raízes no automobilismo britânico.

Com detalhes em vermelho, branco e azul aplicados no bico e nas laterais do chassi do FW48, o novo visual traz referências diretas a bandeira do Reino Unido, conhecida como Union Jack.

Para a ocasião, os pilotos Alex Albon e Carlos Sainz usarão macacões exclusivos com um design semelhante aos dos carros e os membros da equipe também exibirão camisas personalizadas.

Fundada por Frank Williams em 1977, a escuderia construiu uma relação histórica com o circuito de Silverstone, onde já conquistou oito vitórias e é a quarta equipe com mais vitórias no GP, atrás apenas de Ferrari, McLaren e Mercedes. Entre os momentos marcantes estão a 100ª vitória da equipe, com Jacques Villeneuve em 1997, e os triunfos de Nigel Mansell, ídolo da torcida local, que venceu três vezes no circuito.

O chefe de equipe, James Vowles, destacou a importância da etapa: “Estamos orgulhosos de representar a equipe no GP da Grã-Bretanha. Silverstone foi palco de alguns dos momentos mais icônicos da nossa história, e não há nada no calendário da Fórmula 1 comparável à atmosfera da torcida local”.

Na história da Fórmula 1, a equipe britânica soma 114 vitórias, sendo a última conquistada em 2012, com Pastor Maldonado.

Na atual temporada, a Williams vive um momento desafiador. A equipe soma 11 pontos no Mundial de Construtores e ocupa a oitava posição, à frente apenas de Audi, Aston Martin e Cadillac.