McLaren revela pintura especial para o GP de Silverstone

O novo design do MCL40 homenageia o carro que deu início à trajetória da equipe, trazendo referências ao primeiro carro da equipe na categoria

McLaren apresenta pintura especial para o GP de Silverstone (Divulgação/McLaren)

A McLaren apresentou, nesta terça-feira (30), uma pintura exclusiva para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha deste fim de semana, para homenagear a história da equipe na Fórmula 1. Em parceria com a plataforma de IA Google Gemini a equipe trocará sua tradicional cor laranja papaya por uma pintura predominantemente branca.

O novo design do MCL40 homenageia o carro que deu início à trajetória da equipe, trazendo referências diretas ao M2B, primeiro carro da equipe na categoria, utilizado em 1966.

A iniciativa faz parte de uma série de homenagens recentes da McLaren. Após a pintura comemorativa utilizada no GP de Mônaco, que marcou a milésima corrida da equipe na Fórmula 1, o novo design em Silverstone dá continuidade às celebrações e também relembra o primeiro ponto conquistado pela equipe, com o fundador Bruce McLaren, justamente no GP da Grã-Bretanha.

Atual campeã de construtores, a McLaren ocupa a terceira posição no campeonato com 159 pontos, atrás da Ferrari com 204 e da líder, Mercedes que tem 302 pontos marcados.

Já no campeonato de pilotos os "papaya boys" estão separados por uma diferença de apenas um ponto. O australiano Oscar Piastri está na quarta colocação com 80 pontos, enquanto Lando Norris tem 79 e está empatado com Charles Leclerc.