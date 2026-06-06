F2: Pernambucano Rafael Câmara é 8º na corrida sprint e largará na pole position no GP de Mônaco
O resultado deste sábado (6) garantiu mais um ponto para o piloto brasileiro da Invicta
Publicado: 06/06/2026 às 18:24
Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais)
Após garantir a primeira pole position da carreira na Fórmula 2, o pernambucano Rafael Câmara seguiu com resultados expressivos em Mônaco. Neste sábado (6), o piloto brasileiro terminou na 8ª posição da corrida sprint, após largar em 10º lugar, e garantiu mais um ponto na temporada.
Com o resultado da corrida sprint, Rafael Câmara caiu para a terceira posição na classificação da temporada, com 39 pontos. A liderança pertence ao italiano Gabriele Mini, com 63, enquanto o segundo lugar é de Noel León, com 43 pontos após a vitória na prova deste sábado.
Com o pernambucano largando na pole position, o GP de Mônaco da F2 ocorre neste domingo (7), às 4h15, e terá transmissão do Sportv 3.
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