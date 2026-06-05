Rafa Câmara conquista pole inédita na Fórmula 2
Com o tempo de 1min20s923, o piloto da Invicta Racing confirmou a pole para a corrida principal mesmo após batida
Publicado: 05/06/2026 às 13:13
Piloto pernambucano, Rafael Câmara (Divulgação/F2 )
O pernambucano Rafael Câmara conquistou, pela primeira vez na carreira, a pole position na Fórmula 2 (F2).
O piloto garantiu o melhor tempo na classificação desta sexta-feira (5) mesmo após sofrer uma batida durante a sessão.
Na batida, Câmara acertou de lado o muro na última chicane enquanto abria sua primeira volta rápida. Porém, uma bandeira vermelha provocada por John Bennett permitiu que a equipe consertasse o carro do recifense.
Com o tempo de 1min20s923, o piloto da Invicta Racing confirmou a pole para a corrida principal de domingo.
Para a prova sprint, disputada neste sábado (6), Câmara largará da décima colocação, conforme a inversão do grid entre os dez primeiros.
O outro brasileiro do grid, Emmo Fittipaldi, da AIX Racing, não conseguiu encontrar uma janela limpa para realizar sua volta e marcou de 1m22s408, ficando apenas com a 20ª colocação no grid geral.
Câmara é o vice líder do campeonato com 36 pontos, contra 57 do italiano Gabriele Mini (Prema). Emmo Fittipaldi ocupa a 19ª posição no campeonato, com quatro pontos
GRID DE LARGADA DA F2
1. Rafael Câmara (Invicta Racing) - 1m20s923
2. Nikola Tsolov (Campos Racing) - 1m21s053
3. Alex Dunne (Rodin Motorsport) - 1m21s033
4. Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) - 1m21s274
5. Dino Beganovic (DAMS) - 1m21s099
6. Kush Maini(ART Grand Prix) - 1m21s338
7. Gabriele Minì (MP Motorsport) - 1m21s180
8. Roman Bilinski (DAMS) - 1m21s362
9. Noel León (Campos Racing) - 1m21s595
10. Joshua Dürksen(Invicta Racing) - 1m21s557
11. Ritomo Miyata (Hitech) - 1m21s804
12. Oliver Goethe (MP Motorsport) - 1m21s673
13. Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix) - 1m21s845
14. Colton Herta (Hitech) - 1m21s772
15. Sebastian Montoya (PREMA Racing)1m21s870
16. Nicolás Varrone(Van Amersfoort Racing) - 1m21s819
17. John Bennett (Trident) - 1m22s664
18. Mari Boya (PREMA Racing) - 1m22s370
19. Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) - 1m22s850
20. Enzo Fittipaldi (AIX Racing) - 1m22s408
21. Cian Shields (AIX Racing) - 1m23s077
Horários do GP de Mônaco da F2
Corrida Sprint - sábado (6): 09h15 (de Brasília)
Grande Prêmio de Mônaco de F2 - domingo (7): 04h25 (de Brasília)
Onde assistir as corridas da F2
A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1 no streaming.