McLaren revela pintura especial para celebrar milésima corrida na F1

Pintura especial da McLaren para o 1000º Grande Prêmio de F1 (Divulgação/F1)

A McLaren apresentou, na última segunda-feira (1), um design exclusivo para o carro do Grande Prêmio de Mônaco deste fim de semana, para a celebração da milésima corrida da equipe na Fórmula 1.

Para a ocasião, os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri correrão com um carro em laranja papaya e preto, com detalhes em antracite metálico e um grande “1000” estampado nas laterais. O design, batizado de “A McLaren Nunca Desiste”, homenageia momentos marcantes da equipe ao longo de seis décadas.

Entre as referências estão a primeira corrida, vitórias históricas, títulos mundiais e a Tríplice Coroa do automobilismo, que é alcançada com conquistas nas 500 Milhas de Indianápolis, nas 24 Horas de Le Mans e no próprio GP de Mônaco.

Inicialmente, a celebração da milésima corrida aconteceria no GP da China. No entanto, mudanças no calendário causadas pelos conflitos no Oriente Médio adiaram o marco para Mônaco.

Nas ruas de Monte Carlo, o momento ganha um simbolismo ainda mais especial, já que foi justamente lá que a escuderia estreou na categoria, em 1966, com seu fundador, Bruce McLaren, ao volante.

A equipe McLaren construiu uma trajetória vitoriosa na Fórmula 1, com 203 vitórias, 561 pódios, dez títulos de construtores e 13 de pilotos, sendo o mais recente conquistado em 2025, com Lando Norris.

Atual campeã de construtores, a McLaren ocupa a terceira posição no campeonato, atrás da Ferrari e da líder, Mercedes.

Apesar de um começo de temporada instável, a McLaren tem mostrado evolução nas últimas corridas. Em Miami, por exemplo, Norris venceu a sprint e dividiu o pódio com Piastri no domingo.