Rafael Câmara busca novo pódio em estreia da Fórmula 2 em Miami

Na primeira rodada da temporada, o recifense da Invicta Racing garantiu o segundo lugar na corrida principal

Piloto pernambucano Rafael Câmara (Reprodução/Redes Sociais )

O pernambucano Rafael Câmara chega à sua segunda corrida da Fórmula 2 em 2026, que será disputada, de forma inédita, no circuito de Miami, com o objetivo melhorar o desempenho apresentado na abertura, na Austrália. O piloto é o atual campeão da Fórmula 3.

Na primeira rodada da temporada, o recifense da Invicta Racing garantiu o segundo lugar na corrida principal, resultado que o colocou na vice-liderança do campeonato.

Integrante da Ferrari Driver Academy, o brasileiro soma 18 pontos, estando a apenas sete pontos do líder Nikola Tsolov, da Campos Racing, e aparece como um dos principais nomes na briga pelo título.

Além do pernambucano, o brasileiro Emerson Fittipaldi Jr, filho do bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi, estará correndo por melhores resultados no Autódromo Internacional de Miami. Emmo, como é conhecido, busca marcar seus primeiros pontos pela pela AIX Racing.

A etapa de Miami passou a integrar o calendário da categoria após o cancelamento das rodadas previstas no Bahrein e na Arábia Saudita, impactadas pelos conflitos no Oriente Médio. Com isso, a prova marca a primeira vez que a categoria correrá na América do Norte.

A programação começa na sexta-feira (1), com treino livre e classificação. No sábado (2), acontece a corrida sprint, enquanto a prova principal será disputada no domingo (3).

Horários do GP de Miami da F2

O primeiro dia de programação da F2 sofreu ajustes de horário para acomodar a ampliação em 30 minutos do primeiro treino livre da Fórmula 1. Com isso todos os compromissos foram adiados em meia hora.

Treino Livre - sexta-feira (1): 11h (de Brasília)

Classificação - sexta-feira (1): 15h30 (de Brasília)

Corrida Sprint - sábado (2): 11h (de Brasília)

Grande Prêmio de Miami de F2 - domingo (3): 13h30 (de Brasília)

Onde assistir a corrida da F2

A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1.