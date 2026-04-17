Tem corrida nesse fim de semana? Confira calendário atualizado da F1 2026

A pausa no calendário é uma consequência direta da guerra entre Estados Unidos e Irã que tem afetado os países do Oriente Médio.

Andrea Kimi Antonelli, piloto da F1 (Divulgação /Mercedes )

Neste final de semana iria acontecer o Grande Prêmio (GP) da Arábia Saudita, em Jeddah, porém, com as alterações sofridas no calendário oficial da Fórmula 1 (F1), a corrida foi cancelada, sem futuras reposições.

Além da Arábia Saudita, o GP do Bahrein, que estava programado para o dia 12 de abril, também foi cancelado.

A pausa no calendário é uma consequência direta da guerra entre Estados Unidos e Irã que tem afetado os países do Oriente Médio.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou o cancelamento das etapas pois, além dos impactos na segurança, o conflito começou a interferir diretamente na logística da categoria.

O fechamento do espaço aéreo no Golfo obrigou equipes a alterarem rotas rumo ao GP da Austrália, primeira etapa da temporada realizada em março, obrigando a FIA a acionar protocolos de segurança, incluindo um toque de recolher.

Com isso, a temporada de 2026 só terá 22 etapas e os carros só retornam às pistas entre os dias 1º e 3 de maio, com a disputa do Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos.

Calendário atualizado

GP da Austrália - 5 a 8 de março (George Russell - Mercedes)

GP da China - 13 a 15 de março (Kimi Antonelli - Mercedes)

GP do Japão - 26 a 29 de março (Kimi Antonelli - Mercedes)

GP do Bahrein - 10 a 12 de abril (Cancelado)

GP da Arábia Saudita - 17 a 19 de abril (Cancelado)

GP de Miami- 1 a 3 de maio, 17h

GP do Canadá - 22 a 24 de maio, 17h

GP de Mônaco - 5 a 7 de junho, 10h

GP de Barcelona - 12 a 14 de junho, 10h

GP da Áustria - 26 a 28 de junho, 10h

GP da Inglaterra - 3 a 5 de julho, 11h

GP da Bélgica - 17 a 19 de julho, 10h

GP da Hungria - 24 a 26 de julho, 10h

GP da Holanda - 21 a 23 de agosto,10h

GP da Itália - 4 a 6 de setembro, 10h

GP da Espanha - 11 a 13 de setembro, 10h

GP do Azerbaijão - 24 a 26 de setembro, 08h

GP de Singapura - 9 a 11 de outubro, 09h

GP dos Estados Unidos - 23 a 25 de outubro, 17h

GP do México - 30 de outubro a 1 de novembro, 17h

GP do Brasil - 6 a 8 de novembro, 14h

GP de Las Vegas - 19 a 22 de novembro, 01h

GP do Catar - 27 a 29 de novembro, 13h

GP de Abu Dhabi - 4 a 6 de dezembro, 10h

Campeonato

Com as três primeiras etapas já realizadas, o campeonato tem sido marcado pelo domínio da Mercedes. O jovem Andrea Kimi Antonelli, com 72 pontos, lidera o Mundial de pilotos, seguido de perto pelo companheiro George Russell que tem 63 pontos marcados. A equipe alemã venceu as três primeiras corridas do ano e chega como favorita para a sequência da temporada.

Na sequência, a Scuderia Ferrari ocupa o terceiro e quarto lugares com Charles Leclerc, que tem 49 pontos, e Lewis Hamilton, com 41, ainda próximos na disputa.

O brasileiro Gabriel Bortoleto aparece na 13ª colocação, com apenas dois pontos conquistados.

