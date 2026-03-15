F1: Bortoleto lamenta ficar de fora de corrida maluca na China: 'Poderíamos pontuar'

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Fórmula 1 ( AFP)



Após pontuar no GP da Austrália, na etapa de abertura da Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, sequer largou no GP da China neste domingo. O carro apresentou problemas mecânicos antes mesmo da volta de apresentação, forçando o abandono ainda no grid. "Até onde posso falar, a gente teve um problema técnico indo para o grid, que era impossível largar com o carro da maneira que estava. Ele não ia nem acender", afirmou o piloto ao Sportv.

O brasileiro disse que foi uma pena ter ficado de fora, acompanhando seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, que terminou na 11ª colocação, pelo rádio. "Estou muito chateado, porque foi uma corrida maluca. É difícil a gente dar certeza de qualquer coisa na vida, mas ficou claro que poderíamos pontuar."

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Além de Bortoleto, também não largaram Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, e Alexander Albon, da Williams. "Teve o pessoal que rodou na primeira volta, a gente sabe que a Williams tem sofrido bastante com o ritmo e acabou somando pontos", afirmou ele, referindo-se ao espanhol Carlos Sainz, nono colocado. "Não tenho dúvida que a gente estaria na briga. Mas muitos fatores não nos permitiram nem largar."

"É a primeira vez que fico de fora para assistir. Foi uma corrida muito interessante de assistir, de ouvir, mas lógico que queria estar competindo", disse Bortoleto.

O piloto brasileiro comentou sua expectativa para a próxima etapa do Mundial, o GP do Japão, no dia 29 de março, no circuito de Suzuka. "É uma pista que curto, ano passado foi especial. É a minha pista favorita, com Ímola e Interlagos, que estão no meu top-3. Vamos ver como o nosso motor vai reagir lá", afirmou ele, que terminou em 19º em 2025. "Nosso carro tem funcionado bem em pistas nesse estilo. Agora é tentar acabar as corridas. É largar, fazer tudo o que dá e ir para cima."

