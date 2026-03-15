Kimi Antonelli vence GP da China e quebra jejum italiano que durava 20 anos
George Russell completou o pódio ao lado de Lewis Hamilton, que garantiu seu primeiro pódio pela Scuderia Ferrari
Publicado: 15/03/2026 às 06:55
Kimi Antonelli vence GP da China de F1 ( HECTOR RETAMAL / AFP)
A Fórmula 1 encerrou sua passagem por Xangai neste domingo (15) com um movimentado GP da China. O italiano Andrea Kimi Antonelli, que ontem se tornou o pole-position mais jovem da categoria, confirmou o favoritismo e conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1.
Com o resultado, o piloto da Mercedes encerrou um jejum de quase duas décadas da Itália, que estava sem vencer um GP desde o Grande Prêmio da Malásia de 2006, quando Giancarlo Fisichella venceu a corrida. Na ocasião, Antonelli ainda nem havia nascido.
O pódio foi completado por George Russell, em segundo, garantindo a dobradinha da Mercedes, e por Lewis Hamilton, maior vencedor do circuito de Xangai, que conquistou seu primeiro pódio em corridas principais com a Scuderia Ferrari após 27 corridas.
Atrás do trio do pódio, Charles Leclerc terminou em quarto, seguido por Oliver Bearman em quinto. A zona de pontuação foi completada por Pierre Gasly, Liam Lawson, Isack Hadjar, Carlos Sainz Jr. e Franco Colapinto, que marcou seus primeiros pontos pela Alpine F1 Team.
A corrida chinesa foi marcada por abandonos e por problemas técnicos. Ao todo, sete carros deixaram a prova sem envolvimento em acidentes. Quatro pilotos ficaram fora da corrida antes mesmo da largada: Oscar Piastri, Lando Norris, Alexander Albon e o brasileiro Gabriel Bortoleto enfrentaram problemas mecânicos e não conseguiram largar para disputar a prova.
Na volta 10, Lance Stroll parou na Curva 1, provocando bandeira amarela e a entrada do safety car. Mais tarde, os campeões mundiais Max Verstappen e Fernando Alonso foram chamados aos boxes para retirarem seus carros da prova.
GRID
1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
2. George Russell (Mercedes)
3. Lewis Hamilton (Ferrari)
4. Charles Leclerc (Ferrari)
5. Oliver Bearman (Haas)
6. Pierre Gasly (Alpine)
7. Liam Lawson (Racing Bulls)
8. Isack Hadjar (Red Bull)
9. Carlos Sainz (Williams)
10. Franco Colapinto (Alpine)
11. Nico Hülkenberg (Audi)
12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
13. Valtteri Bottas (Cadillac)
14. Esteban Ocon (Haas–Ferrari)
15. Sergio Pérez (Cadillac)
16. Max Verstappen (Red Bull) – abandonou
17. Fernando Alonso (Aston Martin) – abandonou
18. Lance Stroll (Aston Martin) – abandonou
19. Oscar Piastri (McLaren) – não largou
20. Lando Norris (McLaren) – não largou
21. Gabriel Bortoleto (Audi) – não largou
22. Alexander Albon (Williams) – não largou
Na classificação do campeonato de pilotos, após duas etapas, Russell lidera com 51 pontos, seguido por Antonelli com 47. Leclerc aparece em terceiro, com 34.
A Fórmula 1 agora faz uma pausa de uma semana antes de retomar a temporada entre os dias 27 e 29 de março, em Suzuka, com o Grande Prêmio do Japão.