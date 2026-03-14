Antonelli conquista pole GP da China e quebra recorde de Vettel; Bortoleto larga em 16º

Italiano da Mercedes se tornou o pole position mais jovem da história da Fórmula 1 com 19 anos, seis meses e 17 dias

Kimi Antonelli se torna o pole position mais jovem da história da Fórmula 1 após Quali na China (Greg Baker / AFP)

O grid de largada para o GP da China de Fórmula 1 foi definido na madrugada deste sábado (14), em Xangai, com pole position histórica de Andrea Kimi Antonelli. Aos 19 anos, seis meses e 17 dias, o piloto da Mercedes marcou 1m33s064 e se tornou o mais jovem da história da categoria a largar na frente em um Grande Prêmio.

George Russell, companheiro de equipe de Antonelli e vencedor da corrida sprint, que tinha acontecido horas antes, chegou ao Q3 como favorito, mas enfrentou um problema no carro e conseguiu fazer apenas uma tentativa rápida. Mesmo assim, o britânico garantiu o segundo melhor tempo, assegurando a dobradinha da Mercedes na primeira fila. Lewis Hamilton, pela Ferrari, ficou com a terceira colocação, à frente do companheiro Charles Leclerc, enquanto Oscar Piastri, da McLaren, completou o top 5.

O brasileiro Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 após marcar a sétima melhor volta no fim do Q1. Na segunda parte da classificação, porém, o piloto da Audi não conseguiu melhorar o tempo após escapar da pista e quase bater no fim da sessão. Com isso, terminou em 16º e largará dessa posição na corrida de domingo.

RECORDE

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel, que se aposentou em 2022, mantinha o recorde de piloto mais jovem a conquistar uma pole position havia 17 anos e seis meses. A marca era sustentada desde setembro de 2008, quando, aos 21 anos, dois meses e 11 dias, conquistou a pole position do Grande Prêmio da Itália.

Na ocasião, o alemão corria pela Scuderia Toro Rosso, equipe que atualmente se chama Racing Bulls.

A pole de Antonelli também encerra um longo jejum para a Itália na Fórmula 1. A última vez que um piloto italiano havia largado na frente foi com Giancarlo Fisichella, no GP da Bélgica de 2009.

GRID DE LARGADA

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Nico Hulkenberg (Audi) - FORA NO Q2

12. Franco Colapinto (Alpine) - FORA NO Q2

13. Esteban Ocon (Haas) - FORA NO Q2

14. Liam Lawson (Racing Bulls) - FORA NO Q2

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - FORA NO Q2

16. Gabriel Bortoleto (Audi) - FORA NO Q2

17. Carlos Sainz (Williams) - FORA NO Q1

18. Alexander Albon (Williams) - FORA NO Q1

19. Fernando Alonso (Aston Martin) - FORA NO Q1

20. Valtteri Bottas (Cadillac) - FORA NO Q1

21. Lance Stroll (Aston Martin) - FORA NO Q1

22. Sergio Pérez (Cadillac) - FORA NO Q1

Horário e onde assistir o GP da China 2026

No horário de Brasília, o GP da China será realizado na madrugada do domingo (15) às 4h.

A corrida não terá transmissão na televisão aberta. A etapa será exibida na íntegra pelo SporTV e também pela plataforma F1 TV, que fará a cobertura completa do fim de semana