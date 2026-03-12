Verstappen brinca e compara nova F1 ao jogo Mario Kart

O piloto holandês, tetracampeão mundial, disse que não está satisfeito com os novos carros da Fórmula 1

Max Verstappen, piloto holandês (JADE GAO / AFP)

O piloto holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, disse nesta quinta-feira (12) que não está satisfeito com os novos carros da Fórmula 1 e brincou ao compará-los ao famoso jogo de videogame Mario Kart.

Verstappen terminou em sexto no Grande Prêmio da Austrália, primeira etapa da temporada, disputado no último fim de semana, após uma grande recuperação depois de ter largado da última posição do grid devido a um acidente sofrido na sessão de classificação.

Com o novo regulamento da F1, os pilotos precisam gerenciar o uso das baterias elétricas, que dão potência extra por alguns segundos, mas que deixam os carros vulneráveis durante o período de recarga.

Os novos carros também contam elementos como modo de reta, aerodinâmica ativa e botões de ultrapassagem, que Verstappen considera mais típicos de um videogame.

"Troquei o simulador pelo meu Nintendo Switch. Na verdade, estou treinando no Mario Kart. Sou bom em encontrar os cogumelos, os cascos azuis são um pouco mais difíceis", brincou o holandês em entrevista no circuito de Xangai, onde será disputado o GP da China neste fim de semana.

Talvez devido à sua insatisfação com o desempenho dos novos carros, Verstappen anunciou nesta semana que irá competir nas 24 Horas de Nürburgring este ano.

"Gostaria de me divertir um pouco mais, com certeza. Vou correr no Nordschleife [Nürburgring] e espero que nos próximos anos eu possa correr em Spa e, quem sabe, em Le Mans", declarou o piloto da Red Bull.

"Estou conciliando várias coisas e também fazendo outras que são muito divertidas. É um pouco contraditório, porque não gosto muito de pilotar o carro, mas gosto de trabalhar com todos na equipe e também com o departamento de motores", acrescentou.

Um de seus rivais na luta pelo título, o britânico Lando Norris, atual campeão mundial, afirmou que espera que os carros da McLaren fiquem um pouco mais próximos da Mercedes, que foi superior na Austrália após a vitória de George Russell e o segundo lugar de Andrea Kimi Antonelli.

O circuito de Xangai "deve ser um pouco mais simples e, portanto, esperamos estar um pouco mais próximos", disse Norris, que terminou na quinta posição em Melbourne.

"Sabemos que temos que melhorar em todas as áreas, não só na unidade de potência, mas no carro em si", o britânico.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.