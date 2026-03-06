Bortoleto vê dia positivo após treinos na Austrália e cita aprendizado: 'Parte do processo'

Bortoleto adotou um tom de serenidade para saber entender o momento de mudança na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro (Divulgação/F1)



Depois de participar dos dois treinos livres para o GP da Austrália de Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto demonstrou otimismo ao falar de sua avaliação sobre o desempenho do R26 na pista. Ele reconheceu que muita coisa precisa ser feita, mas considerou a sexta-feira de trabalho bastante positiva.

"O primeiro treino livre foi muito sólido e tranquilo, o que nos deu uma boa base para começar. No TL2, tive um pouco mais de dificuldade com alguns detalhes que precisamos corrigir para amanhã, mas isso faz parte do processo, diante de um regulamento tão novo", afirmou.

Em uma temporada que vai ser marcada por diversas mudanças, o piloto da Audi, que finalizou a primeira atividade no nono posto, e a segunda na 14ª colocação, pregou necessidade de ter muita dedicação e trabalho para obter os melhores resultados.

"Nesta fase estamos focados em aprimorar o básico, construindo as bases antes de passarmos para os detalhes mais refinados. Ainda há muitas áreas para ajustar no carro e na unidade de potência. E tenho certeza de que esse entendimento só virá com os tempos e os dados", afirmou.

Diante da pressão que domina as equipes em todo início de calendário, Bortoleto adotou um tom de serenidade para saber entender o momento de mudança na Fórmula 1. "Ainda é muito cedo na temporada. Assim, entendo que a prioridade é continuar aprendendo e melhorando", comentou o brasileiro.

Ele comentou ainda sobre a expectativa da Audi para a temporada. "Precisamos esperar um pouco para que as outras equipes mostrem todo o seu potencial, mas honestamente, não me parece ruim. Estamos felizes por ter uma base para começar agora", completou

Os pilotos voltam à pista na noite desta sexta-feira para a disputa do terceiro treino livre. A sessão classificatória acontece na madrugada deste sábado, às 2h (horário de Brasília). A corrida está programada para 1h (horário de Brasília), no domingo.

