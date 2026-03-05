GP da Austrália: confira agenda completa, horários e onde assistir da F1 em 2026
O Grande Prêmio da Austrália terá transmissão da TV Globo, na televisão aberta, na SporTV, nos canais fechados, e do Globoplay e da F1TV, no streaming
Publicado: 05/03/2026 às 20:12
Oscar Piastri, piloto australiano da F1. (Paul Crock/AFP)
O Grande Prêmio (GP) da Austrália inicia oficialmente a temporada de 2026 da Fórmula 1 (F1) em um ano marcado por novo regulamento. A programação acontece entre a quinta-feira (5) e o domingo (8), com três treinos livres, uma classificação e a corrida. No horário de Brasília, o GP da Austrália será realizado na madrugada, 1h de sábado (7) para domingo.
No circuito de Albert Park, em Melbourne, Lando Norris começa a defender o seu título de campeão mundial. Os principais adversários do britânico serão o tetracampeão Max Verstappen, que perdeu o campeonato de 2025 por 2 pontos, e o também britânico George Russel, da equipe Mercedes, que promete ter o melhor carro do grid.
HORÁRIOS DO GP DA AUSTRÁLIA:
Treino Livre 1 - quinta-feira (5), às 22h30 (de Brasília)
Treino Livre 2 - sexta-feira (6), às 2h (de Brasília)
Treino Livre 3 - sexta-feira (6), às 22h30 (de Brasília)
Classificação - sábado (7), às 2h (de Brasília)
Grande Prêmio da Austrália - domingo (8), à 1h (de Brasília)
ONDE ASSISTIR O GP DA AUSTRÁLIA? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?
O Grande Prêmio da Austrália terá transmissão da TV Globo, na televisão aberta, na SporTV, nos canais fechados, e do Globoplay e da F1TV, no streaming.
Volta à Globo
Além de ser a primeira corrida do ano, o GP da Austrália marca a volta da F1 à Rede Globo após 5 anos na Band. A emissora transmitirá 15 dos 24 GPs do ano em TV aberta e a equipe de transmissão será formada pelo narrador Everaldo Marques e os comentaristas Luciano Burti e Mariana Becker.
Na TV fechada, o SporTV recebe todas as sessões do ano, incluindo treinos livres, classificações e sprints. A equipe de transmissão conta com a narração de Bruno Fonseca e comentários de Rafael Lopes, Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone.
No streaming as corridas serão exibidas tanto pelo Globoplay quanto pela F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1.