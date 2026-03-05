Pernambucano Rafael Câmara faz estreia na F2 e desponta favorito na nova temporada

Correndo pela equipe Invicta Racing, o atual campeão da Fórmula 3 é um dos principais candidatos ao título de 2026 na principal categoria de acesso para a F1.

Rafael Câmara, piloto pernambucano da Fórmula 3 (Divulgação / F3)

O pernambucano Rafael Câmara, de apenas 20 anos, começa sua jornada na Fórmula 2 neste fim de semana, na primeira etapa da categoria, que acontece em Melbourne, na Austrália.

Correndo pela equipe Invicta Racing, o atual campeão da Fórmula 3 é um dos principais candidatos ao título de 2026 na principal categoria de acesso para a F1. Esse fato foi reforçado pelos testes de pré-temporada, quando Câmara teve o melhor tempo geral entre todos os pilotos.

Piloto da academia Ferrari, o brasileiro vem ganhando espaço no mundo automobilístico pelo seu desempenho nas categorias inferiores. Suas performances sólidas, o piloto tem como objetivo seguir os passos de nomes consagrados como o do também barsileiro Gabriel Bortoletto e vencer o título em seu ano de estreia.

Além do pernambucano, outro brasileiro também estreia no circuito de Albert Park. Emerson Fittipaldi Jr, filho do bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi, estará disputando o campeonato pela AIX Racing nesta temporada. Emmo – como é conhecido – chega à categoria com o sonho de se tornar o quinto piloto da linhagem a disputar ao menos uma prova de F1.

ONDE ASSISTIR A CORRIDA DA F2?

A transmissão da categoria de base será feita pelo Sportv, que exibirá o campeonato na íntegra, incluindo todas as sessões. Além disso, as corridas também podem ser vistas na F1TV, plataforma oficial do Grupo Fórmula 1.

HORÁRIOS DO GP DA AUSTRÁLIA DE FÓRMULA 2:

No treino livre desta quinta-feira (5) Rafael terminou na terceira colocação, com um tempo de 1:29.564, em uma sessão interrompida por muitas bandeiras vermelhas.

O fim de semana da F2 é dividido em mais duas etapas: A corrida sprint, que tem grid invertido, e a corrida principal.

Sexta-feira (06/03) – Classificação: 00h55 – 01h25

Sábado (07/03) – Corrida Sprint: 00h10 – 00h55

Domingo (08/03) – Corrida Principal: 21h25 – 22h25