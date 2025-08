Recifense, torcedor do Sport e aposta da Ferrari: conheça Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3

Rafael Câmara, recifense e torcedor do Sport, conquista a Fórmula 3 e mira futuro na Ferrari

Rafael Câmara, piloto da Fórmula 3 (Divulgação/F3)

O Brasil voltou ao topo das categorias de base da Fórmula 1. O piloto pernambucano Rafael Câmara, de apenas 20 anos, conquistou neste domingo (3) o título da temporada 2025 da Fórmula 3, competição que serve como trampolim para os principais talentos do automobilismo mundial. Natural do Recife, o jovem é integrante da Ferrari Driver Academy desde 2021 e já desponta como um dos principais nomes para assumir uma vaga na escuderia italiana nos próximos anos.

Rafael Câmara cresceu no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. Começou a correr de kart aos 6 anos, motivado pelo irmão mais velho. Aos 9, mudou-se para São Paulo com a família para disputar campeonatos mais competitivos e, em pouco tempo, passou a competir na Europa.

Câmara acumulou títulos internacional, incluindo a WSK Champions Cup e a Super Master Series, antes de ser selecionado para a academia da Ferrari. O bom desempenho no kart levou à sua estreia em carros de fórmula em 2022, quando correu na Fórmula 4 dos Emirados Árabes, Itália e Alemanha, vencendo oito provas e conquistando pódios em todas as competições.

A ascensão meteórica seguiu em 2024, quando foi anunciado pela equipe Trident para disputar a Fórmula 3. Em sua temporada de estreia, Rafael fez história: tornou-se o primeiro piloto a conquistar quatro pole positions em apenas cinco corridas, um recorde na categoria desde sua criação em 2019. Com consistência ao longo do campeonato, o título veio de forma antecipada.

A conquista coloca Rafael Câmara ao lado de Gabriel Bortoleto, campeão da F3 em 2023, como os dois únicos brasileiros a vencerem a categoria. Bortoleto atualmente compete na Fórmula 1 pela Sauber.

Rubro-negro de coração

Durante uma transmissão ao vivo no perfil oficial da Fórmula 3, Rafael revelou sua paixão pelo Sport, rebatendo perguntas sobre um suposto apoio ao Palmeiras. Nas redes sociais, o Leão da Ilha fez questão de parabenizar o jovem piloto pernambucano. “É do Brasil e é do torcedor rubro-negro Rafael Câmara. Parabéns pela conquista!”, escreveu.

É do Brasil e é do torcedor rubro-negro Rafael Câmara. Parabéns pela conquista! ????????? https://t.co/gILjzk4gp2 — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 3, 2025

Futuro na Ferrari

O sucesso do piloto brasileiro chamou atenção dentro da própria Ferrari. O monegasco Charles Leclerc, atual titular da equipe na Fórmula 1, parabenizou o jovem.“Parabéns para você. Parabéns, foi bom. Agora você pode aproveitar a última corrida”, disse Leclerc em vídeo divulgado nas redes sociais da Ferrari Driver Academy.

Com o título da F3, a expectativa é que Rafael Câmara suba para a Fórmula 2 em 2026, último degrau antes da Fórmula 1. Considerado um dos nomes mais promissores da base, ele pode ser o próximo brasileiro a voltar ao grid da principal categoria do automobilismo mundial, e quem sabe, um futuro piloto da Ferrari.