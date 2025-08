Piloto da Ferrari Leclerc parabeniza Rafael Câmara por título da Fórmula 3

Piloto da Ferrari celebra conquista do pernambucano de 20 anos, campeão antecipado da F3 em Hungaroring

Rafael Câmara, piloto da Fórmula 3 e Charles Leclerc, piloto da Fórmula 1 (Divulgação/F3)

O piloto da Ferrari na Fórmula 1, Charles Leclerc, parabenizou neste domingo (3) o jovem brasileiro Rafael Câmara, de 20 anos, pela conquista antecipada do título da Fórmula 3 de 2025. Câmara venceu a penúltima etapa da temporada, disputada no circuito de Hungaroring, na Hungria, e garantiu o campeonato com uma rodada de antecedência.

Em rápida conversa com o pernambucano, Leclerc, que também integra a estrutura da Ferrari, demonstrou apoio e entusiasmo com o feito do compatriota de equipe. “Parabéns para você. Parabéns, foi bom. Agora você pode aproveitar a última corrida”, disse o monegasco, em vídeo compartilhado pelas redes da Ferrari Driver Academy.

Câmara é membro da Academia de Pilotos da Ferrari desde 2021 e representa a equipe Trident na categoria. Sua temporada foi marcada por um desempenho dominante, com quatro pole positions nas cinco primeiras etapas, um recorde da Fórmula 3, e três vitórias - em Bahrein, Austrália e Espanha. O título o coloca ao lado de Gabriel Bortoleto como os únicos brasileiros campeões da F3.

A manifestação pública de Leclerc reforça o prestígio que Rafael Câmara vem conquistando dentro da Ferrari e alimenta especulações sobre seu futuro nas categorias superiores. O jovem é apontado como um dos nomes mais promissores da nova geração do automobilismo brasileiro.

A temporada da Fórmula 3 será encerrada entre os dias 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, na Itália. Com o título garantido, Rafael poderá encarar a última etapa sem pressão e com o reconhecimento de um dos principais nomes da F1.