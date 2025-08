Pernambucano Rafael Câmara faz pole na Hungria e se aproxima do título da Fórmula 3

Rafael Câmara, piloto pernambucano da Fórmula 3 (Divulgação/F3)

O pernambucano Rafael Câmara deu mais um passo importante rumo ao título da Fórmula 3. Nesta sexta-feira (1), o piloto brasileiro da equipe Trident conquistou a pole position para a corrida principal no circuito de Hungaroring, na Hungria, em uma sessão marcada pelo equilíbrio e emoção até os segundos finais.

A menos de um minuto do fim do treino classificatório, os seis primeiros colocados estavam separados por apenas 0s086. Câmara aparecia apenas em décimo lugar, mas registrou uma volta excepcional em 1min32s510, superando o espanhol Mari Boya por oito milésimos. Com o resultado, o pernambucano garantiu sua quinta pole na temporada, estabelecendo um recorde histórico da categoria.

A conquista rendeu dois pontos adicionais ao líder do campeonato, que agora soma 128 pontos, ampliando para 30 a vantagem sobre o vice-líder Nikola Tsolov. O búlgaro teve desempenho discreto na classificação e vai largar apenas na 21ª posição.

Apesar da pole para a corrida de domingo (3), Rafael largará em 12º na sprint race de sábado (2), já que a Fórmula 3 adota o sistema de grid invertido para a prova curta. Para conquistar o título antecipadamente, o brasileiro precisa abrir pelo menos 40 pontos de vantagem ao final do fim de semana, algo matematicamente possível, mas difícil de alcançar, dado o limite de 39 pontos disponíveis em uma rodada.

Mesmo que a definição do campeonato não ocorra na Hungria, Câmara terá nova chance na última etapa da temporada, marcada para o dia 7 de setembro, em Monza, na Itália.

Aos 20 anos, Rafael Câmara é considerado uma das grandes promessas do automobilismo nacional. Membro da Ferrari Driver Academy, o pernambucano chegou à Fórmula 3 após conquistar o título da Fórmula Regional Europeia (FRECA) em 2024.