Verstappen confirma permanência na Red Bull para 2026

Max Verstappen permanece na Red Bull Racing para a temporada de 2026 ( AFP)

Ele fica! Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (31/7), Max Verstappen confirmou que permanecerá na Red Bull Racing para a temporada de 2026 da Fórmula 1.

“Foi bem interessante acompanhar todo esse volume de histórias legais, vamos dizer assim, que saíram disso. Mas eu nunca falei nada sobre isso porque estava focado em falar com a equipe sobre como podemos melhorar nossa performance, ideias futuras para o próximo ano, e era por isso que eu nunca tinha nada a adicionar”, disse Verstappen.

A posição do tetracampeão da categoria em revelar que vai ficar na Red Bull para a próxima temporada encerra as especulações sobre o seu futuro. Uma saída para a Mercedes chegou a ser cogitada, com George Russel, atual piloto da escuderia alemã, e Toto Wolff, chefe de equipe das “Flechas de Prata”, confirmando interesse no holandês.

Veja mais em Metrópoles