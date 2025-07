Piastri se diz 'orgulhoso' de triunfo na Bélgica, mas já mira Hungria

No próximo fim de semana, o australiano já mira outro triunfo no local onde venceu pela primeira vez na categoria

Oscar Piastri, piloto da McLaren (YVES HERMAN / POOL / AFP)

Empolgado após conquistar sua oitava vitória na Fórmula 1 - a sexta na temporada -, Oscar Piastri aprendeu que largar na primeira fila é um bom negócio. No sábado, ele não escondeu a decepção por sair atrás do pole position Lando Norris, mas bastou uma volta no GP da Bélgica, neste domingo, para o australiano tomar a ponta e só administrar a corrida até receber a bandeirada.

"Fiquei bastante decepcionado comigo mesmo depois de ontem, mas largar em segundo em Spa não foi tão ruim assim", afirmou o piloto de 24 anos, que também deixou escapar o triunfo na sprint para Max Verstappen. Neste domingo, porém, ele entrou mais ligado: "Consegui uma boa saída da curva 1 e me aproximei (de Norris). Tirei o pé o mínimo possível e foi o suficiente. Estou orgulhoso da minha primeira volta".

Piastri manteve uma vantagem entre 8 e 10 segundos em relação ao companheiro de McLaren durante praticamente toda a prova em Spa Francorchamps, mas Norris, com pneus duros e mais inteiros, aproximou-se nas últimas quatro voltas e finalizou a corrida apenas 3s5 atrás.

"No resto da corrida, nos saímos muito bem, com um pouco de dificuldade no final. Talvez o pneu médio não tenha sido o melhor nas últimas cinco ou seis voltas, mas tivemos o controle e era exatamente isso que eu queria", analisou. "Você nunca sabe se alguém vai bater e haverá um safety car, então acaba preferindo o médio. Fizemos o que era mais seguro", explicou o australiano, que abriu 16 pontos de vantagem sobre Norris na liderança do Mundial.

No próximo fim de semana, ele já mira outro triunfo na Hungria, local onde venceu pela primeira vez na categoria. "Vai ser emocionante voltar. É uma pista que eu gosto e palco da minha primeira vitória no ano passado, então estou ansioso para voltar e espero que possamos manter o ritmo, que tem sido incrivelmente forte."

Lando Norris elogiou o companheiro de equipe e se mostrou resignado com o segundo lugar. "Oscar fez um bom trabalho, acreditou um pouco mais na (curva) Eau Rouge do que eu, pegou o vácuo e ultrapassou. Não tenho nada a reclamar, não podia fazer mais nada após isso", disse. "Gostaria de ter vencido, mas o Oscar mereceu hoje."