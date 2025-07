Bortoleto comemora pontos e solidez do carro no GP da Bélgica: "Impulso extra para Budapeste"

Com o resultado, o brasileiro chegou aos seis pontos no Mundial

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber (MANON CRUZ / POOL / AFP)

Em um fim de semana positivo, no qual conseguiu manter a Sauber no top 10 tanto nas corridas principal e sprint quanto nas duas classificações, Gabriel Bortoleto festejou o desempenho de seu carro e o nono lugar alcançado no GP da Bélgica, neste domingo, no circuito de Spa Francorchamps.

"Estou feliz por ter voltado ao top 10. As condições estavam bastante desafiadoras, a largada no molhado, depois a pista foi secando, o que tornou as coisas imprevisíveis. Mas mantivemos o foco, fizemos as escolhas certas e conseguimos levar ao carro ao nono lugar", comentou o piloto.

Com o resultado, o brasileiro chegou aos seis pontos no Mundial, já que havia somado quatro com o oitavo posto no GP da Áustria, e, de quebra, impediu a Racing Bulls de ultrapassar a Sauber na classificação do Mundial de Construtores - a equipe verde e preta se manteve na sexta posição, com 43 pontos, dois a mais que a equipe satélite da Red Bull.

"Estou feliz com o desenrolar da corrida e sinto que extraímos tudo o que podíamos do nosso pacote. Nosso ritmo foi sólido durante todo o fim de semana, e isso é um credito para toda a equipe por me dar um carro que se comportou bem em todas as sessões", comentou o brasileiro, confiante em um rendimento ainda melhor nas próximas corridas.

"Claro, como piloto, você sempre quer lutar por um lugar mais alto no grid, mas este foi um resultado sólido e mais um passo à frente. Marcamos mais dois pontos, e isso me dá um impulso extra de confiança para a próxima corrida, em Budapeste, daqui alguns dias", analisou Bortoleto, referindo-se ao GP da Hungria, no próximo domingo. "Sinto que estamos indo na direção certa e estou animado para continuar acelerando."