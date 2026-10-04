Jerônimo Rodrigues (PT) é reeleito governador da Bahia

Candidato do PT, Jerônimo Rodrigues vence a disputa pelo governo baiano em primeiro turno contra ACM Neto

Jerônimo Rodrigues (PT), eleito governador na Bahia (Foto: Joá Souza/GOVBA)

Jerônimo Rodrigues (PT) continuará no comando da Bahia até 2030. O atual governador assegurou sua reeleição em primeiro turno neste domingo (4), ao cravar até o momento 54,44% dos votos válidos.



A liderança nas urnas deixou para trás o candidato ACM Neto (União), que contabiliza 44,07%.

