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ELEIÇÕES 2026

Jerônimo Rodrigues (PT) é reeleito governador da Bahia

Candidato do PT, Jerônimo Rodrigues vence a disputa pelo governo baiano em primeiro turno contra ACM Neto

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/10/2026 às 21:27

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Jerônimo Rodrigues (PT), eleito governador na Bahia/Foto: Joá Souza/GOVBA

Jerônimo Rodrigues (PT), eleito governador na Bahia (Foto: Joá Souza/GOVBA)

Jerônimo Rodrigues (PT) continuará no comando da Bahia até 2030. O atual governador assegurou sua reeleição em primeiro turno neste domingo (4), ao cravar até o momento 54,44% dos votos válidos.

A liderança nas urnas deixou para trás o candidato ACM Neto (União), que contabiliza 44,07%.

Bahia , eleições 2026 , JERÔNIMO RODRIGUES
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