Fábio Mitidieri (PSD) é reeleito governador de Sergipe

Fábio Mitidieri garante vitória nas urnas com mais de 700 mil votos e supera o candidato Valmir de Francisquinho

Fábio Mitidieri, reeleito governador de Sergipe (Foto: Reprodução/Facebook)

O candidato Fábio Mitidieri (PSD) foi eleito governador de Sergipe em primeiro turno neste domingo (4). De acordo com os dados consolidados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato do PSD obteve 59,27% dos votos válidos, garantindo o comando do Executivo estadual pelos próximos quatro anos.

Ele superou o candidato Valmir de Francisquinho (Republicanos), que encerrou a disputa na segunda colocação com 37,48% dos votos válidos.