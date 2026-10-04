Rafael Fonteles (PT) é reeleito governador do Piauí

Candidato petista Rafael Fonteles vence Joel Rodrigues (PP) e liquida a disputa em primeiro turno

Rafael Fonteles (PT), reeleito governador do Piauí (Foto: Governo PiauÍ/Divulgação)

O candidato Rafael Fonteles (PT) venceu a disputa eleitoral para o Governo do Piauí no primeiro turno realizado neste domingo, 4 de outubro. Conforme o balanço divulgado pela Justiça Eleitoral, o petista recebeu 70,45% da preferência das urnas.

Em segundo lugar na contagem oficial, Joel Rodrigues (PP) finalizou a corrida eleitoral com 27,95% dos votos válidos.