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ELEIÇÕES 2026

Rafael Fonteles (PT) é reeleito governador do Piauí

Candidato petista Rafael Fonteles vence Joel Rodrigues (PP) e liquida a disputa em primeiro turno

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/10/2026 às 21:50

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Rafael Fonteles (PT), reeleito governador do Piauí/Foto: Governo PiauÍ/Divulgação

Rafael Fonteles (PT), reeleito governador do Piauí (Foto: Governo PiauÍ/Divulgação)

O candidato Rafael Fonteles (PT) venceu a disputa eleitoral para o Governo do Piauí no primeiro turno realizado neste domingo, 4 de outubro. Conforme o balanço divulgado pela Justiça Eleitoral, o petista recebeu 70,45% da preferência das urnas.

Em segundo lugar na contagem oficial, Joel Rodrigues (PP) finalizou a corrida eleitoral com 27,95% dos votos válidos.

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eleições 2026 , piauí , Rafael Fonteles
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