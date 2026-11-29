O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou neste domingo, 29, que quer aumentar a taxa de investimento do Brasil, para acima de 20% do Produto Interno Bruto (PIB). Hoje a taxa está ao redor de 16% do PIB.

Lula afirmou que pretende fazer o País crescer e ressaltou o investimento em educação. "Sem educação nenhum País vai para lugar nenhum ... Vamos continuar investindo em educação", disse Lula.

Caminhada MEC 2026

O presidente fez as declarações no pódio da corrida e caminhada MEC 2026, promovida pelo Ministério da Educação em Brasília.

Lula largou por volta das 7h50 e concluiu a prova por volta das 8h30.

O presidente estava acompanhado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva (Janja), dos ministros Eduardo Barchini, da Educação, e Alexandre Padilha, da Saúde, e de outras autoridades.

O evento também conta com percursos de corrida de 5 km e 10 km.