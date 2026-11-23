A saída de parlamentares experientes, inclusive aliados históricos, enfraquece os canais tradicionais de negociação. Ao mesmo tempo, amplia o peso das lideranças vinculadas à oposição

Petista enfrenta nesta segunda-feira (23/11), na Câmara, primeiro teste de força após as eleições de outubro (Ricardo Stuckert)

A votação do ajuste fiscal na Câmara dos Deputados, prevista para começar hoje, será o primeiro grande teste da capacidade de articulação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois da reeleição. Embora a tendência seja de aprovação, o governo terá pela frente um obstáculo adicional: negociar com uma Câmara em fim de mandato, na qual 111 deputados que tentaram a reeleição foram derrotados nas urnas. Muitos desses parlamentares terão menos motivos para obedecer às lideranças partidárias e mais disposição para negociar individualmente seus votos.

O Projeto de Lei Complementar 299/2026, aprovado pelo Senado por 69 votos a 2, precisa de pelo menos 257 votos na Câmara. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu antecipar a discussão para esta segunda-feira, enquanto o relator, Mauro Benevides Filho (União-CE), manteve integralmente o texto dos senadores. A pressa tem explicação: qualquer alteração obrigaria o retorno da proposta ao Senado, colocando em risco o calendário de elaboração do Orçamento de 2027.

Articulado pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o pacote pode ter um impacto fiscal de R$ 50 bilhões em 2027, segundo estimativa do senador Eduardo Braga (MDB-AM), seu relator no Senado. Entre suas medidas estão a redução de incentivos tributários, mecanismos de contenção de despesas e a limitação do crescimento real dos gastos a 2% em determinadas circunstâncias. O governo busca um superavit primário de R$ 18,7 bilhões, preservando os programas sociais que Lula prometeu na campanha eleitoral.

A dificuldade é que a correlação de forças que sustentou o governo entre 2023 e 2026 já não corresponde àquela que emergiu das urnas. A nova Câmara será mais desfavorável ao Planalto, sobretudo nas questões econômicas. A saída de parlamentares experientes, inclusive aliados históricos, enfraquece os canais tradicionais de negociação. Ao mesmo tempo, amplia o peso das lideranças vinculadas à oposição, que chegarão à próxima legislatura com maior disposição para confrontar o Executivo.

Entre os derrotados nas urnas estão nomes tradicionais como Aécio Neves, Roseana Sarney (MDB-MA) e Átila Lins (PSD-AM). Na esquerda, a não reeleição de Rui Falcão, Vicentinho e outros deputados petistas também modifica o ambiente político. Para os parlamentares que deixarão o Congresso em fevereiro, a disciplina partidária poderá pesar menos do que os interesses regionais, as relações com setores econômicos e as perspectivas pessoais de sobrevivência política.

Fogo amigo

Há, além disso, um problema dentro da própria base governista. Parte do fogo contra o ajuste fiscal vem do PT, cujos setores mais à esquerda consideram a proposta uma concessão excessiva ao mercado financeiro e pressionam por mudanças na condução da política econômica. Lula precisa demonstrar responsabilidade fiscal, mas não pode abandonar as promessas que garantiram sua reeleição. Deputados defendem a manutenção dos programas sociais, mas resistem tanto à contenção de despesas quanto à redução de benefícios tributários concedidos a setores empresariais influentes.

A oposição pretende explorar essas divergências para desgastar o governo, mesma o que não tenha condições de derrotá-lo. O PL poderá dificultar a votação, mesmo quando algumas medidas de austeridade coincidirem com seu discurso econômico. A construção de narrativas é importante. A disputa também será sobre quem assumirá os custos políticos do ajuste.

Ainda assim, a tendência é de aprovação. Governo, lideranças do Centrão e setores preocupados com a estabilidade das contas públicas compartilham o interesse em evitar uma crise fiscal logo no início do novo mandato. O problema é o preço político dessa convergência. Lula terá que negociar voto a voto, inclusive com deputados do próprio PT, sem permitir que as concessões comprometam a economia prevista no pacote.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.