Relatório do Banco Central mostra alta nas estimativas do IPCA e do IGP-M, enquanto expectativa para a Selic permaneceu em 13,75% ao ano

A iniciativa tem como objetivo reunir apoio popular por aluguéis mais baratos e levar o debate contra preços abusivos ao Congresso Nacional. (Reprodução/ Magnific)

As expectativas do mercado financeiro para a inflação brasileira voltaram a subir, segundo o Boletim Focus divulgado neta segunda-feira (23) pelo Banco Central. A mediana das projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação, passou de 0,35% para 0,38% em novembro. Há quatro semanas, a estimativa era de 0,33%.

Para dezembro, a previsão avançou de 0,61% na semana anterior para 0,63%. Há quatro semanas, estava em 0,58%. Já para janeiro de 2027, a projeção subiu de 0,60% para 0,61%, ante 0,51% registrado um mês antes.

A expectativa para a inflação acumulada em 12 meses, calculada com suavização, também aumentou. A mediana passou de 5,15% na semana anterior para 5,41%. Há quatro semanas, estava em 4,53%.

As projeções para o câmbio acompanharam o movimento de alta. A estimativa para a cotação do dólar em novembro passou de R$ 5,41 para R$ 5,60. Para dezembro, avançou de R$ 5,40 para R$ 5,55. Em janeiro de 2027, a expectativa subiu de R$ 5,40 para R$ 5,50.

A taxa básica de juros, a Selic, permaneceu com previsão de 13,75% ao ano para dezembro de 2026 e janeiro de 2027. O percentual está acima dos 13% projetados pelo mercado quatro semanas antes para o encerramento deste ano.

O relatório também apontou aumento nas estimativas para o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). A projeção para novembro subiu de 0,70% para 0,85%. Para dezembro, passou de 0,47% para 0,50%, enquanto a estimativa para janeiro de 2027 avançou de 0,46% para 0,47%.

A expectativa para o IGP-M acumulado em 12 meses, com suavização, chegou a 4,94%, ante 4,80% na semana anterior e 4,28% há quatro semanas.