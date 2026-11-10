Ata do Copom reforça cenário de juros altos por mais tempo

Banco Central aponta piora das perspectivas para a inflação, ambiente externo mais adverso e riscos fiscais; Selic foi mantida em 13,75% ao ano

Para o Copom, o ambiente atual exige cautela na condução da política monetária (© TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reforçou, nesta terça-feira (10), a preocupação com a piora das perspectivas para a inflação e indicou que a taxa básica de juros, a Selic, deverá permanecer em nível elevado por um período prolongado. A avaliação consta na ata da reunião realizada na semana passada, quando o colegiado decidiu, por unanimidade, manter a taxa em 13,75% ao ano.

O documento também destacou o aumento das incertezas nos cenários externo e doméstico, além dos riscos associados à política fiscal. Para o Copom, o ambiente atual exige cautela na condução da política monetária, diante da inflação mais pressionada e de uma desaceleração mais intensa da atividade econômica.

Segundo o Banco Central, as expectativas de inflação para o chamado horizonte relevante da política monetária, o segundo trimestre de 2028, subiram de 3,2% para 3,5%. O centro da meta de inflação é de 3%.

"A taxa Selic substancialmente contracionista, o aumento significativo das incertezas em torno do cenário base, expectativas de inflação mais elevadas e desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada" formam, segundo o Copom, um cenário desafiador para a política monetária.

O colegiado afirmou ainda que continuará acompanhando a evolução dos indicadores para manter o grau de restrição necessário à convergência da inflação para a meta. A ata, porém, não sinalizou se haverá manutenção ou mudança dos juros na próxima reunião, marcada para dezembro.

O Copom também deixou aberta a possibilidade de uma reação mais firme caso choques de oferta provoquem efeitos persistentes sobre a inflação. Segundo o Banco Central, os efeitos iniciais desses choques não devem necessariamente provocar uma resposta da política monetária, mas eventuais impactos de segunda ordem precisarão ser monitorados.

Cenário externo mais adverso

Na avaliação do Copom, o cenário internacional se deteriorou desde a reunião anterior. O Banco Central citou o prolongamento dos conflitos armados no Oriente Médio, com efeitos sobre os preços do petróleo e de seus derivados, além da manutenção de políticas monetárias mais restritivas nas economias desenvolvidas.

Para o BC, esse quadro aumenta a volatilidade dos preços de ativos e de commodities e exige maior cautela dos países emergentes.

No Brasil, os indicadores mais recentes apontam para uma desaceleração mais forte da atividade econômica, principalmente nos setores mais sensíveis aos ciclos econômicos. O mercado de trabalho continua resistente, mas já apresenta sinais de desaquecimento.

Ao mesmo tempo, a inflação cheia e a média dos núcleos de inflação aceleraram nas divulgações mais recentes e ficaram acima do limite superior da faixa de tolerância da meta.

Política fiscal continua no radar

A situação das contas públicas voltou a ocupar espaço relevante na ata. O Banco Central reiterou que uma deterioração fiscal pode afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida pública e aumentar o prêmio de risco embutido nos juros de longo prazo.

O Copom afirmou que uma política fiscal contracíclica, capaz de contribuir para a redução do prêmio de risco, favorece a convergência da inflação para a meta.

O colegiado também voltou a alertar que a perda de força nas reformas estruturais e na disciplina fiscal, o aumento do crédito direcionado e as dúvidas sobre a estabilização da dívida pública podem elevar a chamada taxa de juros neutra da economia. Isso reduziria a eficácia da política monetária e aumentaria o custo, em termos de atividade econômica, para controlar a inflação.

O Banco Central reafirmou ainda a necessidade de que as políticas fiscal e monetária sejam coordenadas e previsíveis.

Na reunião da semana passada, o Copom também elevou suas projeções para a inflação. A estimativa para 2026 passou de 5,2% para 5,6%, enquanto a previsão para 2027 subiu de 3,9% para 4,7%.

Analistas veem Selic em 13,75%

A avaliação de instituições financeiras é de que a ata reforçou a possibilidade de manutenção da Selic em 13,75% por um período prolongado.

Para analistas da Warren Investimentos, o documento indica que o Banco Central atribui parte importante da inflação recente a choques de oferta e pretende manter os juros no nível atual enquanto acompanha os efeitos dessas pressões.

Na avaliação da instituição, sem medidas capazes de reforçar a eficácia da política monetária, a Selic deve permanecer em 13,75% ao ano ao longo de 2026 e do primeiro semestre de 2027.

O economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, também avaliou que a principal mensagem da ata foi a ausência, neste momento, de uma necessidade de elevar os juros, apesar da piora do cenário inflacionário.

Segundo Megale, a atividade econômica mais fraca e o nível já elevado de restrição monetária indicam que o Copom pode manter a taxa atual. Ele também destacou a avaliação do BC de que o ambiente externo ficou mais adverso e de que a desaceleração da economia brasileira foi mais intensa.

Para a XP, a Selic deve permanecer em 13,75% no horizonte previsível. O cenário-base da instituição considera a manutenção da taxa nesse nível até o fim de 2027.