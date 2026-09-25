Exportação brasileira do agro para países árabes cresce 6,8% no ano até agosto

Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (Marcelo Brammer/Câmara Árabe)

As exportações brasileiras de produtos do agronegócio para os países árabes somaram US$ 9,897 bilhões entre janeiro e agosto, alta de 6,81% em comparação com igual período do ano passado, informou a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. Segundo a entidade, em comunicado, os embarques do agronegócio foram puxados por carnes, açúcar, cereais e soja.

As vendas de carne bovina somaram US$ 1,177 bilhão nos primeiros oito meses do ano, crescimento de 20,23% ante o mesmo intervalo de 2025. Entre os principais compradores do produto, as exportações para a Arábia Saudita subiram 56,66%, para US$ 296 79 milhões; para o Egito, avançaram 28,64%, para US$ 254,68 milhões; e para os Emirados Árabes Unidos, registraram alta de 5 40%, para US$ 127,35 milhões.

Na carne de frango, o faturamento acumulado no período atingiu US$ 2,169 bilhões, o que representa recuo de 4,55% em relação a igual período do ano anterior, desacelerando a queda observada no primeiro semestre devido ao desempenho das vendas em agosto. A Arábia Saudita, maior mercado importador da proteína brasileira na região, movimentou US$ 697,83 milhões, alta de 10 22% na mesma comparação.

As vendas de produtos agrícolas para os países do Golfo cresceram 2,19% de janeiro a agosto, alcançando US$ 3,852 bilhões. Para o Iêmen, as receitas com o agronegócio subiram 52 08%, para US$ 270,56 milhões, enquanto em Omã o aumento foi de 53,73%, para US$ 292,85 milhões. O avanço nesses mercados ocorreu pelo uso de rotas de transbordo rodoviário a partir do Golfo de Omã e do Mar Arábico para contornar restrições no Estreito de Ormuz.

"Seguimos com a perspectiva de poder encerrar o ano com ligeira alta nas receitas de exportação sobre 2025, num patamar muito próximo do melhor resultado de todos os tempos, que foi alcançado em 2024, quando as exportações brasileiras para os árabes somaram quase US$ 24 bilhões", disse o secretário-geral da Câmara Árabe-Brasileira, Mohamad Orra Mourad, na nota.