Empreendedores de Pernambuco podem obter crédito de até R$ 21 mil com juros reduzidos

Com juros de 0,60% ao mês, iniciativa busca fortalecer pequenos negócios no final do ano

Real, moeda brasileira (Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) lançou, nesta terça-feira (3), mais uma edição da Black AGE, campanha de crédito com condições facilitadas empreendedores informais e Microempreendedores Individuais (MEIs). Para esta edição, a taxa de juros de 0,60% ao mês, a menor praticada pela Agência.

Para os empreendedores informais, o crédito pode chegar a R$ 3 mil. Clientes que já possuem relacionamento com a Agência podem solicitar até R$ 5 mil, enquanto os MEIs têm acesso a financiamentos de até R$ 21 mil, todos com a mesma taxa.

A diretora-presidente da AGE, Carla Novaes, destaca objetivo da iniciativa é oferecer condições cada vez mais competitivas para quem empreende em Pernambuco.

"Nesta edição, conseguimos estabelecer a menor taxa de juros da AGE, de 0,60% ao mês, tanto para empreendedores formais quanto informais. É uma oportunidade para que os pequenos negócios tenham acesso a recursos com condições especiais e possam se preparar para aproveitar o período de maior movimentação do comércio”, pontua.

Os interessados poderão realizar o pré-cadastro através do site www.age.pe.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 81 9.9912-1152 (WhatsApp) e 0800 081 8081.