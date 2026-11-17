As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet

Mega-Sena (foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (17) prêmio estimado em R$ 34 milhões. As seis dezenas do concurso 3.087 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último concurso, foram sorteados os números 03 - 20 - 35 - 38 - 43 - 46 e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Como e onde apostar

Pela internet (App ou Site Oficial)

Acesse o canal oficial: Baixe o aplicativo Loterias Caixa (Android ou iOS) ou acesse o portal Loterias Online da Caixa. (Correntistas da Caixa também podem jogar diretamente pelo Internet Banking).

Baixe o aplicativo Loterias Caixa (Android ou iOS) ou acesse o portal Loterias Online da Caixa. (Correntistas da Caixa também podem jogar diretamente pelo Internet Banking). Faça login: Entre com seu CPF e senha. Se for o primeiro acesso, preencha um cadastro rápido para confirmar sua maioridade.

Entre com seu CPF e senha. Se for o primeiro acesso, preencha um cadastro rápido para confirmar sua maioridade. Escolha os números: Marque de 6 a 20 dezenas no volante digital. Se preferir, clique em Surpresinha (o sistema escolhe tudo aleatoriamente) ou Complete o jogo (você escolhe alguns e o sistema preenche o resto).

Marque de 6 a 20 dezenas no volante digital. Se preferir, clique em Surpresinha (o sistema escolhe tudo aleatoriamente) ou Complete o jogo (você escolhe alguns e o sistema preenche o resto). Finalize e pague: Toque em Adicionar ao carrinho, revise suas apostas e conclua o pagamento via Pix ou cartão de crédito.

Presencialmente (Casa Lotérica)