Mega-Sena sorteia R$ 34 milhões nesta terça (17); veja como apostar
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet
Diario de Pernambuco e Agência Brasil
Publicado: 17/11/2026 às 08:45
Mega-Sena (foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (17) prêmio estimado em R$ 34 milhões. As seis dezenas do concurso 3.087 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
No último concurso, foram sorteados os números 03 - 20 - 35 - 38 - 43 - 46 e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Como e onde apostar
Pela internet (App ou Site Oficial)
- Acesse o canal oficial: Baixe o aplicativo Loterias Caixa (Android ou iOS) ou acesse o portal Loterias Online da Caixa. (Correntistas da Caixa também podem jogar diretamente pelo Internet Banking).
- Faça login: Entre com seu CPF e senha. Se for o primeiro acesso, preencha um cadastro rápido para confirmar sua maioridade.
- Escolha os números: Marque de 6 a 20 dezenas no volante digital. Se preferir, clique em Surpresinha (o sistema escolhe tudo aleatoriamente) ou Complete o jogo (você escolhe alguns e o sistema preenche o resto).
- Finalize e pague: Toque em Adicionar ao carrinho, revise suas apostas e conclua o pagamento via Pix ou cartão de crédito.
Presencialmente (Casa Lotérica)
- Pegue o volante: Vá até qualquer casa lotérica credenciada e pegue o volante verde da Mega-Sena.
- Preencha o jogo: Com caneta esferográfica (azul ou preta), marque de 6 a 20 números no quadro. Caso queira que o sistema escolha por você, marque a opção Surpresinha.
- Registre no caixa: Entregue o volante ao atendente e efetue o pagamento.
- Guarde o recibo: O atendente entregará um comprovante impresso. Guarde-o em local seguro (e escreva seu nome e CPF no verso), pois ele é o único documento válido para resgatar um eventual prêmio.