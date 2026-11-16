Encontro acontece nesta quinta-feira (19) (Divulgação)

O Recife Expo Center sediará, na quinta-feira (19), o 1º Fórum Estadual Automotivo de Pernambuco. Com tema "Juntos Movemos o Futuro do Setor", o evento gratuito é organizado pelo Sebrae-PE, Sindirepa-PE e Ekko Parts. O encontro, que acontece 13h às 22h, reunirá profissionais e representantes da cadeia automotiva para debater tendências, trocar experiências e ampliar as possibilidades de crescimento e competitividade do segmento.

Com o objetivo de acompanhar as mudanças no mercado automotivo e fortalecer os pequenos negócios do ramo, o evento encerra o ciclo inicial do projeto de Encadeamento Produtivo da Ekko Parts, que visa unir oficinas participantes das atividades realizadas durante o ano, como o programa Oficina Legal, eventos técnicos e ações de mercado, abordando tendências, novas tecnologias e as mudanças esperadas.

Os interessados devem realizar a inscrição gratuita na Loja Sebrae, no endereço https://pe.loja.sebrae.com.br/i-forum-estadual-automotivo-de-pernambuco-ev-109368 .



Confira a programação completa:

- 14h às 14h20 – Abertura Oficial: falas institucionais e parceiros.

- 14h30 às 15h30 – Economia Circular Automotiva: Novos Caminhos, Novos Negócios e Oportunidades para o Setor.

Palestrantes: Stellantis/CDV (Centro de Desmontagem Veicular – Circular AutoPeças).

- 15h40 às 16h10 – Projeto Águia: iniciativa social sem fins lucrativos que oferece cursos gratuitos de capacitação profissional, com foco em mecânica automotiva, para jovens em situação de vulnerabilidade.

Palestrante: Antônio Soares.

- 16h15 às 17h – Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial: transformação dos negócios, inteligência artificial, produtividade, novos modelos de negócio e preparação de empresas e fornecedores para o mercado.

Palestrante: Felipe Pereira.

- 17h10 às 17h40 – Painel “NR-1 – Além da Norma: O Novo Jeito de Cuidar das Pessoas”.

Participantes: SESI, SENAI, IEL e Instituto Movimento.

- 17h50 às 18h40 – Como Ter uma Oficina Rica em Vendas: liderança, cultura empresarial, formação de equipes, produtividade e retenção de talentos.

Palestrante: Carlos Forte.

- 19h às 20h – Mulheres de Sucesso no Setor Automotivo.

Palestrante: Niela Marques.

Convidadas: Aleteia de Abreu (MaxTroc), Cristina (ImportCar), Flávia (L Auto Serv. Car) e Samanta da Silva (Recife Car).

- 20h10 às 21h30 – Talk Show “Sua Oficina Está Pronta para o Mercado que Já Chegou?”

Participantes: Jeison Cocianji, Gregório Ellves (ImportCar), Kleybson Lucena (Lucena Auto Service), Leandro Lucena (L Auto Serv. Car) e Leonardo Fernandes (Fator Premium).

Encerramento: Happy hour e networking.

