A taxa de juros é de 0,75% ao mês

Iniciativa visa fortalece negócios de tecnologia (Divulgação)

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), por meio da linha de crédito AGE Tech, disponibilizou condições especiais para impulsionar novos projetos e fortalecer empreendedores, startups e empresas do setor tecnológico. A iniciativa oferece crédito de até R$ 21 mil para Microempreendedores Individuais (MEIs) e de até R$ 50 mil para Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Com taxa de juros de 0,75% ao mês, o financiamento foca em quem pretende investir, ampliar operações, desenvolver soluções ou expandir suas atividades. A diretora-presidente da AGE, Carla Novaes destaca que o objetivo da linha é aproximar o crédito de quem aposta na inovação como oportunidade de negócios.

"A AGE Tech vem somar ao ambiente de criatividade e oportunidades, transformando boas ideias em possibilidades concretas de crescimento. O Governo de Pernambuco oferece condições especiais para que empreendedores, startups e empresas de tecnologia possam investir, tirar projetos do papel e ampliar seus negócios”, pontua.

Os interessados devem realizar o pré-cadastro no site da AGE, por meio do endereço age.pe.gov.br. O preenchimento do formulário é a etapa inicial para solicitar o financiamento, sujeito à análise e aos critérios da Agência.

Crédito para outros segmentos

Além da AGE Tech, empreendedores ligados a segmentos como comércio, cultura, alimentação e turismo podem acessar linhas como AGE Empresas, Bora Empreender Mulher, Black AGE e EmpreendeTur, conforme o perfil e as necessidades de cada negócio.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 81 9.9912-1152 (WhatsApp) e 0800 081 8081.