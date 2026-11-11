Mato Grosso quer mostrar que vai muito além do agro e aposta em PPP para impulsionar turismo

Incentivado por parcerias público-privadas (PPPs), investimentos em infraestrutura e estratégias de promoção regional, o estado busca consolidar o setor de viagens e lazer

Chapada dos Guimarães, um dos principais atrativos turísticos do Mato Grosso (Elaine Guimarães/DP)

Conhecido internacionalmente pelo setor do agronegócio, o estado do Mato Grosso, no Centro-Oeste, encontrou no turismo uma nova fronteira para impulsionar a economia. Incentivado por parcerias público-privadas (PPPs), investimentos em infraestrutura e estratégias de promoção regional, o estado busca consolidar o setor de viagens e lazer.

Segundo o secretário adjunto de Turismo de Mato Grosso, Luis Carlos Nigro, o avanço do setor não ocorreu por acaso. Nos últimos anos, investimentos na malha rodoviária melhoraram as ligações entre a capital, Cuiabá, e destinos turísticos como Chapada dos Guimarães, Nobres e Bom Jardim.

"O turismo deixou de ser uma promessa para se tornar um motor real de diversificação econômica no nosso estado. Estamos estruturando polos e garantindo segurança jurídica para atrair investidores de peso", afirma o secretário adjunto.

Ainda conforme Nigro, um dos marcos dessa expansão turística é o Malai Manso, primeiro resort de luxo All Nature Inclusive do Centro-Oeste, que completa dez anos de operação. Instalado às margens do Lago do Manso, o empreendimento é apresentado como exemplo da parceria entre a iniciativa privada e o poder público e do potencial turístico da região.

"Chegar a dez anos como o principal resort All Nature Inclusive da região prova que nossa aposta em infraestrutura de alto padrão e integração regional foi certeira. O turismo mato-grossense tem um potencial gigantesco e continuaremos investindo para expandir ainda mais esse mercado", destaca o CEO do Malai Manso Resort, Dairon Grandi.

Impacto socioeconômico e estrutura do resort

Darion Grandi ressalta que a economia do lazer trouxe impactos sociais para a região. Em uma década de funcionamento no estado, o resort foi responsável por injetar dinamismo regional com o surgimento de vagas de trabalho diretas e indiretas, priorizando moradores locais e programas de captação, como o Jovem Aprendiz. "

"Priorizamos a contratação de moradores da região e investimos em formação profissional contínua, porque o verdadeiro motor do nosso resort são as pessoas que fazem o dia a dia acontecer aqui", reforça o CEO. Além disso, práticas ESG (Environmental, Social, and Governance) norteiam a gestão do empreendimento, incluindo o uso de usina fotovoltaica com sistema tracker e monitoramento ambiental contínuo.

Malai Manso Resort (crédito: Elaine Guimarães/DP)

Com diárias que variam de R$ 1.768 a R$ 4.186, o Malai Manso conta com todas as principais refeições, como café da manhã, almoço, jantar, petiscos na Vila Malai e bebidas alcoólicas e não alcoólicas inclusas. O empreendimento também disponibiliza para os hóspedes piscinas externas e internas aquecidas, incluindo infantis, atividades de ecoturismo e aventura, como tirolesa, arvorismo, arco e flecha e parede de escalada; academia, spa, copa baby e recreação infantil dividida por faixas etárias.

Ademais, o resort inclui opções de acomodação, como suítes superiores, suítes familiares, bangalôs, bangalôs família e casas boutique, algumas com banheira de hidromassagem ou churrasqueira privativa.

O que fazer no Mato Grosso

Aquário Encantado (Distrito de Bom Jardim, Nobres): valor - R$ 150 (por pessoa); Atividade - flutuação/mergulho com duração aproximada de 1h30; caminhada até o local da atividade em uma área de floresta amazônica; necessidade de equipamento de mergulho (snorkeling), colete e calçado específico (disponibilizados no local).

Lagoa das Araras (Nobres): valores - R$ 35,00 para adultos (11 anos ou mais) e R$ 17,50 para crianças (de 5 a 10 anos); área cercada por buritis, voltada à contemplação de pássaros (destaque para as araras-canidé).



