Com mais de 600 atividades gratuitas, REC’n’Play inicia nesta quarta-feira (11)

Festival acontece no Bairro do Recife (Viktor Feitosa/REC'n'Play)

Considerado o maior festival gratuito de inovação, tecnologia, criatividade e cultura do Brasil, o REC’n’Play chega à sua 8ª edição. Em formato presencial, o evento que acontece no Bairro do Recife, tem início nesta quarta-feira (11) e segue até o sábado (14). A programação deste ano conta com mais de 600 atividades, que incluem workshops, oficinas, exposições, palestras e shows.

Um dos destaques da abertura é a oficina de robótica desplugada, que será conduzida pela instrutora de informática Maria Aparecida Francelino da Silva. A iniciativa visa aproximar os processos de criação ao estimular o raciocínio e a experimentação sem a dependência de dispositivos eletrônico. A atividade acontece das 10h às 12h30, no Fab Lab Rec. Para participar é necessário uma inscrição prévia no site: http://register.jalanlive.com/recnplay2026 .

Outro ponto alto do primeiro dia do evento é a participação da criadora do podcast Não Inviabilize, Déia Freitas. Com o tema "Uma história é só o começo", a podcaster conversará, das 10h às 11h30, sobre o que existe para além do entretenimento em histórias que atraem ouvintes e trazem reflexões sobre a realidade social.

Já na quinta-feira (12), a grade conta com a palestra "O benefício individual dentro do coletivo”, com o ex-jogador e campeão mundial Raí. A conversa acontece às 18h, no Cais do Sertão. Ele abordará temas comuns ao esporte e ao mundo corporativo, como trabalho em equipe, motivação, liderança, gestão de mudança, perseverança e gestão de conflitos.

Na sexta-feira (13), o evento recebe os jornalista Caco Barcelos e o comunicador pernambuco Jota Ferreira para discutir sobre fala de escuta, comunicação e memória entre gerações. A atividade, é aberta ao público geral, com acesso por ordem de chegada.

A programação do sábado (14), último dia do festival, traz a palestra e a oficina com o youtuber e divulgador científico Sérgio Sacani. No turno da manhã ele responderá perguntas sobre foguetes e exploração espacial.

Durante a tarde, na Sala Pontes, na sede do Porto Digital, Sacani comanda a oficina sobre construção de foguetes movidos à água. A atividade está prevista para 10 equipes de 3 pessoas, num total de 30 participantes, com vagas limitadas. Os foguetes são montados com garrafas PET e lançados por uma plataforma de pressurização feita com tubos de PVC.

Aplicativo para montar agenda do festival

Os interessados em participar do evento podem montar uma agenda personalizada para os quatro dias de festival através do App do REC'n'Play, que está disponível para Android e iOS.

A ferramenta permite consultar a programação detalhada, conferir dias e horários, montar uma agenda personalizada e acompanhar atualizações. O aplicativo está disponível em https://app.jalanlive.com/recnplay2026/superApp. As inscrições podem ser realizadas no site do REC’n’Play.