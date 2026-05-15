Investimento em agroecologia cresce 94% em Pernambuco e supera R$ 85 milhões em 2025

Segundo o Banco do Nordeste, a expectativa é de aplicar R$ 220 milhões em atividades agroecológicas no estado em 2026. Recursos devem superar R$ 1,8 bilhão em toda área de atuação do Banco

Já para 2026, o Banco do Nordeste prevê a celebração de quase 11 mil financiamentos que devem mobilizar R$ 220 milhões (Foto: Banco do Nordeste/Divulgação)

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou, em Pernambuco, cerca de R$ 85 milhões em operações para agricultores familiares que atuam em atividades produtivas agroecológicas, em 2025. O valor foi financiado com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em mais de 9.200 operações.

Em relação ao ano anterior (2024), o total de crédito avançou 94% e o número de operações subiu 135%. Segundo o BNB, a principal ferramenta de crédito utilizada foi o Agroamigo, o programa de microfinança rural do BNB. Os produtores acessam linhas como Pronaf Floresta, Sistema Agroflorestal e Sistema Produtivo Agroecológico ou Orgânico. A principal ferramenta de crédito utilizada foi o Agroamigo, o programa de microfinança rural do BNB.



O superintendente do Banco no estado, Hugo Luiz de Queiroz, destaca que as práticas agroecológicas financiadas pelo Banco estão crescendo nos últimos anos. No ano anterior, as atividades registraram alta de 94% no número de operações e de 126% no volume financiado.

Para Hugo Queiroz, os produtores estão percebendo as vantagens em adotar métodos agrícolas sustentáveis, integrando princípios ecológicos, sociais e econômicos para produzir alimentos sem agrotóxicos ou fertilizantes sintéticos.



Já para 2026, a previsão é que sejam contratados ainda mais recursos em Pernambuco pela linha Agroecologia Agroamigo. O Banco do Nordeste prevê a celebração de quase 11 mil financiamentos que devem mobilizar R$ 220 milhões.

A previsão é de que sejam contratadas cerca de 97 mil operações com desembolso de R$ 1,8 bilhão para toda área de atuação do Banco, que engloba estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Esses números superam os realizados em 2025, quando foram firmados 124 mil contratos (290% a mais que em 2024) no valor total de R$ 1,6 bilhão (335% a mais que em 2024).



Pronaf Agroecologia

O Pronaf Agroecologia é um crédito de investimento para sistemas de base agroecológica ou orgânica, que também integra gastos em relação à implantação e manutenção do empreendimento, além de pagamentos de serviços destinados à conversão da produção e certificação.

É possível contratar até R$ 450 mil por ano agrícola, em operações destinadas às atividades de suinocultura, avicultura, aquicultura, carcinicultura e fruticultura. Para os demais empreendimentos e finalidades, o valor máximo por mutuário é de R$ 250 mil a cada ano agrícola.

