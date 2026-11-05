Em setembro, Recife cria mais de 3 mil empregos com carteira assinada

Dados do Caged, divulgados nesta quarta-feira (4), mostram que a capital pernambucana continua alavancando a geração de empregos no estado. Setor de Serviços puxou índice positivamente

A construção apresentou um desempenho significativo, com saldo de 829 postos de trabalho (Foto: Divulgação/PCR)

O Recife segue a tendência de bons resultados na geração de empregos com carteira assinada. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referentes ao mês de setembro de 2026, mostram que foi registrado um saldo positivo de 3.066 novos postos de trabalho naquele mês.

O destaque foi para o setor de Serviços, que continua impulsionando os resultados na capital pernambucana. O acumulado de janeiro a setembro de 2026 foi de 19.586 frente a 17.330 postos criados no mesmo período, em 2025, uma variação de cerca de 13%. As informações do Novo Caged foram anunciadas na tarde desta quarta-feira (4), pelo Ministro do Trabalho e Emprego (MTE).

O saldo de 3.066 empregos do mês de setembro é resultado de 22.099 admissões e 19.033 desligamentos. O setor de Serviços foi o principal segmento na geração de empregos no mês, contabilizando um saldo positivo de 1.499 postos, fruto de 4.068 contratações e 3.752 desligamentos.

“Essa é uma tendência crescente na nossa cidade e que vem a esquentar a economia da capital. Os resultados de setembro divulgados apontam para um crescimento natural que devemos observar se repetir em outubro e novembro, em função da chegada dos festejos de final de ano. Com isso, a gente também deve celebrar novas contratações permanentes, frutos da ocupação de postos temporários naturais desta época do ano”, afirma Miguel Ricardo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife.

Serviços é o setor que permanece alavancando os bons resultados na capital, com 13.235 admissões e 11.736 desligamentos. Em segundo lugar, a Construção também apresentou um desempenho significativo no Recife, com saldo de 829 postos de trabalho, sendo 3.442 o número de admissões e 2.593 desligamentos. Em terceiro foi a Indústria, com saldo positivo de 418 postos em relação às 1.357 admissões e 939 desligamentos realizados no período.

Quando estratificado, os dados do Recife por escolaridade e idade no mês de setembro, os profissionais com ensino médio completo apresentaram o melhor saldo positivo por grau de instrução, com 2.121 contratações em setembro de 2026. Quanto à faixa etária, o maior número de empregos formais ocorreu entre os 18 a 24 anos, totalizando 1.502 novos empregos.

