Chilli Beans pede recuperação extrajudicial para renegociar dívida de R$ 340 milhões

Rede de óculos e acessórios enfrenta dificuldades financeiras após alta dos juros e inadimplência de franqueados; plano prevê aporte de até R$ 50 milhões

Proposta apresentada pela Chilli Beans busca estabelecer novos prazos e condições para o pagamento dos R$ 340 milhões devidos a credores financeiros (Foto: Divulgação)

A Chilli Beans, uma das maiores redes de óculos e acessórios da América Latina, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 340 milhões em dívidas financeiras. A solicitação foi protocolada na sexta-feira (30), após um período de dificuldades marcado pelo aumento dos juros, atrasos no pagamento de compromissos financeiros e crescimento da inadimplência entre franqueados. O plano prevê a entrada de até R$ 50 milhões em novos recursos para auxiliar na reestruturação da companhia.

Fundada pelo empresário Caito Maia, a rede chegou a um acordo com seus principais credores para reorganizar as condições de pagamento dos débitos. A negociação envolve o Itaú, a Akron Capital e a Vega Asset, que atuam como financiadores âncoras e coordenam a injeção de recursos. Entretanto, as obrigações com fornecedores, funcionários e demais parceiros comerciais não estão incluídas no processo.

Em entrevista à revista Exame, Caito Maia atribuiu o endividamento à combinação desses fatores, que pressionaram o caixa da companhia e comprometeram sua capacidade de cumprir obrigações financeiras. Segundo o empresário, a inadimplência dos franqueados, historicamente próxima de 3%, chegou a aproximadamente 22% no período posterior à pandemia de Covid-19.

Os problemas financeiros já haviam provocado episódios de tensão com credores nos últimos meses. Conforme informações divulgadas pela TMC, a Vert Securitizadora apontou atrasos no pagamento de parcelas de uma debênture emitida pela Chilli Beans em fevereiro de 2025. Os valores não pagos em julho e agosto somaram R$ 16,5 milhões.

A situação levou à declaração de vencimento antecipado da dívida vinculada ao título, mecanismo que permite aos credores exigir o pagamento antes do prazo originalmente estabelecido diante do descumprimento de determinadas condições contratuais.

Plano prevê aporte de R$ 50 milhões

A proposta apresentada pela Chilli Beans busca estabelecer novos prazos e condições para o pagamento dos R$ 340 milhões devidos a credores financeiros. Além da renegociação, o acordo contempla um aporte de até R$ 50 milhões, disponibilizado pelos próprios credores envolvidos na reestruturação.

Os recursos deverão reforçar o caixa da companhia e contribuir para a manutenção das atividades enquanto a empresa reorganiza seus compromissos financeiros.

Apesar do entendimento anunciado com os principais credores, a Chilli Beans ainda não divulgou detalhes sobre os prazos de pagamento, eventuais descontos sobre as dívidas ou períodos de carência previstos no plano.