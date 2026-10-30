Taxa de desemprego no Brasil é menor para trimestre desde 2012

Com o resultado, o país passou a ter 5,6 milhões de desocupados no terceiro trimestre. Na comparação com o trimestre anterior, houve recuo de 4,0%, o que representa menos 234 mil pessoas sem trabalho

Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a queda foi de 6,9%, o equivalente a 417 mil desocupados a menos (Marcelo Camargo /Agência Brasil)

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,2% no trimestre encerrado em setembro, o menor nível para esse período desde o início da série histórica, em 2012, e a menor taxa registrada no ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo IBGE.

Com o resultado, o país passou a ter 5,6 milhões de desocupados no terceiro trimestre. Na comparação com o trimestre anterior, houve recuo de 4,0%, o que representa menos 234 mil pessoas sem trabalho. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a queda foi de 6,9%, o equivalente a 417 mil desocupados a menos.

O IBGE informou ainda que a taxa composta de subutilização da força de trabalho ficou em 13,0%, estável frente ao trimestre anterior (12,9%) e 0,9 ponto percentual abaixo do registrado um ano antes (13,9%).

A população subutilizada somou 14,8 milhões, com estabilidade no trimestre e recuo de 6,1% na comparação anual (menos 957 mil pessoas).

O grupo de subutilizados inclui os desocupados, os subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e a força de trabalho potencial. A força de trabalho potencial é formada por pessoas que buscaram emprego, mas não estavam disponíveis para assumir, e por aquelas que não buscaram trabalho, embora estivessem disponíveis, incluindo desalentados.

O contingente de empregadores, por sua vez, atingiu o recorde de 4,5 milhões de pessoas ao crescer 4,3% no trimestre (mais 184 mil pessoas) e 6,4% no ano (mais 272 mil pessoas).