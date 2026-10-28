Recife lidera movimentação de passageiros entre aeroportos do Nordeste

Aeroporto Internacional do Recife registrou, no mês de setembro, a movimentação de 789,8 mil passageiros, entre embarques e desembarques. Ao todo

Aeroporto do Recife (Foto: Divulgação)

Os aeroportos da região Nordeste encerraram o terceiro trimestre de 2026 com 5,55 milhões de passageiros embarcados em voos domésticos e internacionais, o que representa um crescimento de 16,3% na comparação com os 4,77 milhões registrados do trimestre anterior.

Apenas em setembro, os terminais nordestinos registraram 1,72 milhão de embarques. Desse total, o mercado doméstico respondeu pela fatia principal, com 1,64 milhão de passageiros, enquanto os voos com destino ao exterior registraram 82,5 mil embarques no mês.

Chegadas e partidas

No fluxo total, somando embarques e desembarques, o Aeroporto Internacional do Recife liderou a movimentação de passageiros em setembro, recebendo 789,8 mil passageiros. Salvador (BA) e Fortaleza (CE) vieram na sequência, com 644,6 mil e 512,4 mil viajantes, respectivamente.

Um dos destaques do terceiro trimestre foi a aceleração das partidas internacionais, que transportaram 247,9 mil passageiros, representando uma alta de 12,7% na comparação com o segundo trimestre (220 mil). O mercado doméstico totalizou 5,30 milhões de embarques no mesmo período.

Outros importantes polos turísticos e capitais mantiveram o aquecimento regional no mês. O aeroporto de Maceió (AL) movimentou 241,1 mil passageiros, seguido por Natal (RN), com 213,9 mil, e Porto Seguro (BA), com 195,3 mil.

A movimentação de chegadas e partidas também se manteve relevante nos terminais que atendem o interior e outras partes do litoral, a exemplo de Ilhéus, na Bahia (57,7 mil), Petrolina, em Pernambuco (50 mil), Juazeiro do Norte, no Ceará (47,6 mil), e Vitória da Conquista, na Bahia (36,5 mil).

No acumulado do ano, entre janeiro a setembro, o total de embarques nos aeroportos nordestinos chegou a 16,14 milhões. Desse volume, 15,36 milhões ocorreram em voos domésticos e 780,7 mil em viagens internacionais.